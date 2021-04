Memphis Depay zorgt met onverwachte afronding voor hoogtepunt bij Lyon

Zondag, 11 april 2021 om 22:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:03

Memphis Depay heeft zondagavond een hoofdrol vertolkt in de wedstrijd tussen Olympique Lyon en Angers. De aanvaller scoorde tweemaal en leidde zijn ploeg daarmee naar een 3-0 overwinning. Lyon, dat de voorgaande drie duels niet had gewonnen, staat op de vierde plaats in de Ligue 1. AS Monaco won eerder op de avond met 3-0 van Dijon, staat derde en heeft een punt meer dan Lyon. De nummer drie gaat de voorronde van de Champions League in, terwijl de nummer vier zich plaatst voor de groepsfase van de Europa League. Beide clubs hebben ook nog uitzicht op de top twee en kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League.

Olympique Lyon - Angers 3-0

Lyon leidde bij rust met 2-0, maar de eerste serieuze kans was voor Angers. Doelman Anthony Lopes van Lyon pareerde in de zeventiende minuut een inzet van Stéphane Bahoken met de voet. Twee minuten daarna bereidde Depay een kans van Maxwel Cornet voor; de opgestoomde linksback dwong Paul Bernardoni tot een lage redding. Vervolgens was het Depay zelf die de score opende. Nadat Lucas Paquetá van dichtbij tegen de paal schoot, werkte de aanvaller van Oranje de rebound binnen met een harde uithaal. Het was alweer het vijftiende competitiedoelpunt van Depay dit seizoen. Lopes voorkwam met een zweefduik dat Angelo Fulgini er al gauw 1-1 van maakte.

Zeven minuten voor de rust werd een treffer van Karl Toko Ekambi afgekeurd wegens buitenspel, maar Paquetá zorgde even daarna alsnog voor de 2-0. Dat doelpunt werd voorbereid door Ekambi: de buitenspeler stoomde op in het strafschopgebied, passeerde zijn bewaker Ismaël Traoré en zag zijn voorzet van richting veranderd worden door Mateo Pavlovic, waardoor Paqueta van dichtbij kon afronden. Zeven minuten voor tijd bepaalde Depay de eindstand. De aanvaller werd bediend door Paquetá en verraste de uitgekomen keeper Bernardoni met een magnifieke lob: 3-0. Lyon blijft zodoende meedoen om kwalificatie voor de Champions League.

AS Monaco - Dijon 3-0

De Monegasken waren in het eerste bedrijf heer en meester, maar ondanks verwoede pogingen van onder meer Stevan Jovetic en Guillermo Maripan gingen de teams met een 0-0 stand de rust in. De status quo zou na de pauze wel doorbroken worden door Monaco. Een overtreding van Bruno Ecuele Manga in het zestienmetergebied deed arbiter Aurélien Petit beslissen de bal op de stip te leggen. Kort na zijn invalbeurt liet Wissam Ben Yedder de buitenkans om de score vanaf elf meter te openen liggen, daar Saturnin Alagbé alert reageerde op de poging. De sluitpost had de bal echter niet klem, waardoor Jovetic uit de rebound alsnog kon scoren: 1-0.

Daarmee was het hek van de dam. Een klein kwartier later bezorgde Aleksandr Golovin een steekbal op maat bij Ben Yedder, die met een bekeken stiftbal Alagbé het nakijken gaf: 2-0. Ook het slotakkoord werd gespeeld door de spits. In de voorlaatste minuut kreeg hij een herkansing vanaf de penaltystip en ditmaal was het wel raak: 3-0. Een onfortuinlijke overtreding in de zestien van Fouad Chafik op Fodé Ballo-Touré ging aan de strafschop vooraf. Het was de twaalfde achtereenvolgende keer dat hekkensluiter Dijon in de Ligue 1 onderuitging.