Lacazette helpt Arsenal met dubbelslag aan klinkende zege

Zondag, 11 april 2021 om 21:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:01

Arsenal heeft zondagavond een eenvoudige overwinning geboekt in de Premier League. De ploeg van trainer Mikel Arteta ging op bezoek bij Sheffield United, dat met 0-3 geklopt werd. Alexandre Lacazette was verantwoordelijk voor twee treffers. Arsenal klimt dankzij de zege naar de negende plek op de ranglijst, terwijl voor Sheffield bijna het doek is gevallen. Na 31 speelronden staat de teller op veertien punten. De achterstand op de veilige nummer zeventien Newcastle United bedraagt achttien punten.

De bezoekers gingen vanaf het eerste fluitsignaal nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer. Nog voor het verstrijken van de tweede speelminuut kwam Bukayo Saka na een steekbal van Gabriel Martinelli in kansrijke positie, maar het schot ging rakelings over de lat. Ook Sheffield liet zich gelden in de openingsfase via David McGoldrick, die enkele centimeters naast schoot. Halverwege de eerste helft was Arsenal weer aan zet, toen Martinelli de kans kreeg om uit te halen maar dat niet nauwkeurig genoeg deed.

Na ruim een half uur spelen vonden de Londenaren de verdiende openingstreffer. Na fraai combinatievoetbal bediende Dani Ceballos met een technisch begaafde hakbal Lacazette, die van binnen het zestienmetergebied koelbloedig afrondde: 0-1. Op slag van rust kreeg Martinelli een goede mogelijkheid de voorsprong te verdubbelen, maar McGoldrick gooide zijn lichaam in de baan van het schot en voorkwam en tegentreffer.

Ondanks het feit dat Arsenal de bovenliggende partij was, duurde het tot de zeventigste minuut voordat de veilige tweede treffer gevonden werd. John Lundstram produceerde een erbarmelijke breedtepass, waardoor Nicolas Pépé de vrije doorgang richting het vijandige doel kreeg. Hoewel Aaron Ramsdale nog een redding in huis had op het schot dat volgde, moest de doelman van Sheffield het antwoord op het schot uit de rebound van Martinelli schuldig blijven: 0-2. Het slotakkoord werd gespeeld door Lacazette. De Fransman ontving een splijtende pass van Thomas Partey en schoot diagonaal de 0-3 binnen.