Van Hanegem snapt fans van Ajax niet: ‘Ik kan er niet eens om glimlachen’

Zondag, 11 april 2021 om 21:20 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:51

Willem van Hanegem verbaast zich over de kritiek op Kjell Scherpen na zijn fout in het eerste Europa League-duel van Ajax met AS Roma (1-2 verlies). De doelman ging in de fout bij een vrije trap van Lorenzo Pellegrini en daarmee leidde hij de nederlaag in de eigen Johan Cruijff ArenA in. Het kwam de jonge doelman op veel kritiek te staan en dat vindt Van Hanegem betreurenswaardig.

Van Hanegem vindt op de eerste plaats dat Ajax realistisch moet blijven. “Niet na afloop zeggen dat RKC Waalwijk niets wist te creëren”, doelde de oud-voetballer en -trainer op de 0-1 zege van de koploper op zondagmiddag. “Alsof dat knap was gedaan. En als die Edson Álvarez donderdag een scheidsrechter heeft die wel durft, krijgt hij rood. Zomaar in de nek van een tegenstander slaan, volgens mij mag het niet, toch?”

“Ze moeten in Amsterdam en omstreken ook per direct stoppen met praten over het gemis van Daley Blind. Of als supporters wijzen naar Scherpen. Je kunt het inmiddels uittekenen, als Ajax minder speelt, komt het omdat Blind ontbreekt. En Scherpen zou het niveau niet aankunnen”, somt Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad op. “Die flauwe bewerkte foto’s van Scherpen met Davy Klaassen daar nog achterliggend, die deze week rondgingen op sociale media. Ik kan er totaal niet om lachen.”

“Niet eens glimlachen. Als je dan een punt wil maken, begin dan over Dusan Tadic, die tegen AS Roma een belangrijke strafschop miste. Het grote Ajax kan het ook zonder Blind en met Scherpen. Wat een gekkigheid is dat, zeg.” Van Hanegem denkt dat Ajax nog een mooie kans heeft om de halve finales van de Europa League te halen. “Voor Ajax is dit de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Die landstitel komt er toch wel, de bekerfinale is leuk, maar Ajax wil zo graag in Europa meetellen. Dan moet het dus in Rome gebeuren, zoals destijds in Madrid en Turijn in de Champions League.”