Sébastien Haller was volgens Ronald de Boer niet de man van de wedstrijd

Zondag, 11 april 2021 om 20:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:33

Sébastien Haller maakte zondag het enige doelpunt tijdens RKC Waalwijk - Ajax (0-1) en werd door de televisiekijkers van ESPN verkozen tot Man van de Wedstrijd, maar de keuze van Ronald de Boer valt op iemand anders. De analist van de betaalzender licht bij praatprogramma Dit was het Weekend het optreden van Lisandro Martínez uit. De centrale verdediger van Ajax kwam zelden in de problemen, merkt De Boer op.

Tijdens het programma worden enkele momenten uitgelicht waarop Martínez op het juiste moment passes van RKC onderschept, goede tackles inzet en makkelijk zijn ploeggenoten vindt. "Martínez was in mijn ogen echt heel goed. Hij heeft duelkracht en de bereidheid om iedere wedstrijd honderd procent te geven. Hij won ook het meeste aantal duels”, zegt De Boer. Martínez won 5 van zijn 7 duels en scoorde relatief goed, maar in absolute aantallen wonnen Edson Álvarez en Sébastien Haller (allebei 6 van de 14) er meer.

“Het grappige is: in de laatste 16 wedstrijden had Martínez een basisplaats en daarvan speelde hij 15 keer 90 minuten. In de 26 wedstrijden daarvoor had hij maar 7 basisplekken. Je kunt hem nu niet meer wegdenken uit dit Ajax", vervolgt de analist. "Als je zijn rust aan de bal ook ziet… Het is niet alleen dat hij als een latino kan vechten en schoffelen, maar hij kan ook gewoon goed voetballen. Hij is maar 1 meter 78, best klein voor een centrale verdediger, maar kan geweldig koppen. Aan de bal raakt hij nooit in paniek. Voor mij is hij wel de man of the match, vanwege het voetbal dat hij negentig minuten liet zien tegen RKC."

Kenneth Perez ziet voor Martínez een belangrijkere rol weggelegd bij Ajax, nu Daley Blind met een enkelblessure in de lappenmand zit. "Hij is een van de spelers die naar voren moet treden nu Daley Blind er niet is. De opbouw moet goed bij hem kunnen beginnen Hij kan inderdaad voetballen. We hadden het er donderdag (rond de wedstrijd tegen AS Roma, red.) ook over: hij was eigenlijk een tijd ‘weg’ en niet meer in beeld", aldus Perez. Martínez stond tegen RKC negentig minuten op het veld. Hij verstuurde van alle Ajacieden de meeste geslaagde passes (67) en noteerde de hoogste passnauwkeurigheid (91,8 procent), maar pakte in de tweede helft wel een gele kaart.