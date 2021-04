Club Brugge verliest topper ondanks prachtig doelpunt van Noa Lang

Zondag, 11 april 2021 om 20:18 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:27

Club Brugge heeft zondag een verrassende nederlaag geleden op bezoek bij Anderlecht. Noa Lang opende in de 53ste minuut de score na een fraaie actie, maar de ploeg van Vincent Kompany won uiteindelijk met 2-1 in het Lotto Park in Brussel. Anderlecht, dat voor het eerst dit seizoen driemaal op rij heeft gewonnen, is hierdoor zo goed als zeker van deelname aan de play-offs om het kampioenschap in de Jupiler Pro League. Het is voor de Brusselaars pas de eerste zege op blauw-zwart na een reeks van zeven nederlagen en een remise in de laatste acht duels.

Anderlecht en Club Brugge stelden in de eerste helft teleur in de topper. Na twaalf minuten dacht de koploper de leiding te nemen toen Ruud Vormer de bal via de ongelukkige Matt Miazga over Timon Wellenreuther werkte. De VAR keurde zijn doelpunt echter af wegens bijzonder nipt buitenspel van de captain. Dat was eigenlijk ook het enige hoogtepunt in de eerste helft, daar Anderlecht vooral bezig was met het onschadelijk maken van de Bruggelingen en daar ook vrij goed in slaagde.

Invaller Noa Lang toont zijn klasse en breekt de Belgische topper open: 0-1 ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #ANDCLU pic.twitter.com/pkf0hWupOW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 11, 2021

Het eerste schot tussen de palen was vlak na rust van Anouar Ait El Hadj, maar daarna was Bas Dost gevaarlijk met een inzet naast de paal en uiteindelijk viel de 0-1 aan de andere kant van het veld. De in de rust voor Youssouph Badji ingevallen Lang maakte indruk op de spelers van Anderlecht met zijn kapbeweging, pirouette en beheerste schuiver in de hoek. Het waren voor de Nederlander zijn eerste minuten sinds zijn schorsing na een rode kaart in de verloren topper tegen Royal Antwerp FC (0-2) en de knieblessure bij Jong Oranje.

Anderlecht had geen passend antwoord klaar, maar na 72 minuten spelen volgde uit het niets de 1-1. Lukas Nmecha maakte op aangeven van Francis Amuzu zijn eerste veldgoal van het kalenderjaar en luttele minuten later had Simon Mignolet geen antwoord op een schot van Albert Sambi Lokonga van afstand: 2-1. Lang was nog dichtbij de gelijkmaker, maar Wellenreuther keerde zijn inzet. Tahith Chong deed de laatste tien minuten mee; Stefano Denswil bleef negentig minuten op de bank..