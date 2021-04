Besiktas wint en groeit uit tot grote winnaar van het weekend

Zondag, 11 april 2021 om 20:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:05

Besiktas heeft zondag een voorschot genomen op de landstitel in Turkije. Het team van trainer Sergen Yalçin won met 2-4 bij laagvlieger Erzurum BB en profiteerde daarmee van de misstappen van de complete concurrentie. Fenerbahçe kwam eerder bij Yeni Malatyaspor niet verder dan een 1-1 gelijkspel en dat was ook de eindstand van het thuisduel van Galatasaray met Fatih Karagümrük. Besiktas heeft nu zeven en acht punten meer dan respectievelijk Fenerbahçe en Galatasaray.

Besiktas had negen minuten nodig om aan de leiding te gaan. Atiba Hutchinson naderde het strafschopgebied en dreigde te schieten, maar hij legde af en zag hoe Cyle Larin de bal fraai in de rechterkruising achter doelman Jakub Szumski plaatste: 0-1. De voordelige marge van de bezoekers bleef niet lang staan: zeven minuten later al ontsnapte Leo Schwechlen na een corner van Emrah Bassan vanaf rechts aan de aandacht van zijn tegenstanders en kon hij ter hoogte van de eerste paal het leer diagonaal in de verste hoek koppen.

Een fikse blunder van Szumski stond in de 26e minuut aan de basis van de 1-2 van Besiktas. Het schot van Oguzhan Özyakup richting de korte hoek was zeker houdbaar, maar de bal verdween door de grabbelende handen van de sluitpost. Een misstap van Ersin Destanoglu aan de andere kant van het veld zorgde ervoor dat het duel vlak voor rust wederom in evenwicht werd gebracht. De doelman van Besiktas wilde de bal na een schot van Bassan van afstand tegen zijn borst drukken, maar het leer verdween juist via zijn borst in het doel: 2-2.

Rachid Ghezzal maakte op schitterende wijze na dik een uur spelen de 2-3. Hij was op rechts niet af te stoppen, drong ietwat meer naar binnen en schoot het leer vervolgens vanaf een meter of zeventien met links fraai achter Szumski. Twee invallers bepaalden de eindstand. Gökhan Töre kreeg het leer van Georges N’Koudou, was niet van de bal af te krijgen in het strafschopgebied en schoot vervolgens diagonaal raak in de rechterhoek: 2-4.