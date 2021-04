Het gaat na RKC - Ajax opnieuw over ‘muurligger’ Davy Klaassen

In de studio van ESPN gaat het na de competitiewedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax (0-1) over het fenomeen van de 'muurligger'. Davy Klaassen gaat bij vrije trappen van de tegenstander rond het strafschopgebied regelmatig achter de muur liggen, al hoefde hij dat in Waalwijk niet te doen. Na de gewonnen wedstrijd vertelt Klaassen geen problemen te hebben met zijn opmerkelijke rol, ondanks dat de buitenwereld er soms 'lacherig' over doet.

Klaassen werd vrijdagavond in Veronica Inside belachelijk gemaakt vanwege diens rol bij vrije trappen van de tegenpartij. Bij de gelijkmaker van AS Roma, donderdagavond in de Europa League, ging de middenvelder van Ajax achter de muur op de grond liggen en dat leidde tot veel hilariteit in het programma. "Iedere speler die daar gaat liggen is een lul", zei Johan Derksen bijvoorbeeld. Klaassen vindt het echter 'niet vervelend' om muurligger te zijn. "Ik doe het niet voor mijn lol, maar ik doe het om een goal te voorkomen. Als een bal dicht bij het zestienmetergebied ligt, wil je met de muur zo hoog mogelijk springen. Maar dan kunnen ze ‘m ook eronderdoor schieten."

Davy Klaassen als 'muurligger' in de wedstrijd tegen AS Roma

Klaassen krijgt steun van analisten Ronald de Boer en Kenneth Perez. "Ik doe er niet lacherig over. Het ziet er lullig uit, maar ik begrijp heel goed dat je gaat liggen", geeft De Boer aan. "Een trainer gaat wel echt op zoek naar een type speler dat het zou doen. Koeman zal het niet aan Messi vragen en Pirlo zal het niet aan Ronaldo vragen. Ten Hag ook niet aan Tadic, denk ik. Tadic zou het misschien wel doen, maar als je een keuze moet maken, zou je eerder Klaassen vragen." Perez zou 'graag willen weten' wie de eerste muurligger ooit was en waarom de trend is ontstaan. In het verleden schoten spelers als Lionel Messi en Ronaldinho een vrije trap weleens met succes onder de muur door, maar volgens Perez komen zulke vrije trappen niet heel vaak voor.

Het is niet met zekerheid te zeggen, maar mogelijk was Marcelo Brozovic op 24 oktober 2018 de eerste 'muurligger', of in ieder geval de eerste succesvolle. Toen Luis Suárez tijdens een Champions League-wedstrijd tussen Barcelona en Internazionale (2-0) een vrije trap nam, besloot Brozovic op het laatste moment onder de muur te gaan liggen. Hij blokkeerde de bal en kreeg in de internationale media veel complimenten voor de 'revolutionaire' manier van verdedigen. Zelfs Messi, die toekeek vanaf de tribune, was zichtbaar geïmponeerd.

"Ik ben het wel met Ronald eens: als de trainer mij had verteld dat ik moest gaan liggen, dan was ik gaan liggen", zegt Perez. "Ik doe er ook helemaal niet lacherig over. Als je een opdracht krijgt van je baas, dan doe je dat gewoon. Maar ik zie de meerwaarde er niet van in. Het valt me op dat het de laatste vijf weken een trend is. Zou er over drie jaar nog iemand liggen?" Volgens Erik ten Hag is het fenomeen van de muurligger een trend die 'overal' te zien is. "Ik zag het gisteravond in el Clásico ook weer. Zeker als de vrije trap van dichtbij wordt genomen, is het een effectief middel."

"Meestal heb ik geen heel belangrijke rol bij een vrije trap", legt Klaassen uit. "Vandaag stond ik toevallig in de muur, dus vandaag zou ik in de muur hebben gestaan als een vrije trap dichtbij was. Dan was iemand anders gaan liggen. Ik merk dat er lacherig over wordt gedaan door mensen, maar het is om te winnen. Al moet ik aan de lat hangen, dan doe ik dat." Er was één gevaarlijke vrije trap van RKC: Cyril Ngonge krulde de bal zestien minuten voor tijd op de lat. Vanwege de afstand tot het doel koos Ajax niet voor een muurligger. "Dan heeft het geen zin. Dan gaan ze ‘m niet eronderdoor schieten", aldus Klaassen.

De afstand van de vrije trap van Cyril Ngonge, die op de lat belandde.