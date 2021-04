Ajax vertrekt ondanks overwinning met gemengde gevoelens uit Waalwijk

Zondag, 11 april 2021 om 18:35 • Dominic Mostert

Ajax heeft zondag geen fout gemaakt in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. De koploper van de Eredivisie maakte allesbehalve een grootse indruk, maar won door een doelpunt van Sébastien Haller in de eerste helft met 0-1. Behalve het teleurstellende veldspel vormde ook het uitvallen van Devyne Rensch een smet op de overwinning: de rechtsback raakte geblesseerd aan zijn hamstring en moest zich in de tweede helft laten vervangen.

Ajax moest het nog altijd stellen zonder de geblesseerde keeper Maarten Stekelenburg, waardoor Kjell Scherpen het doel verdedigde. Bij RKC ontbrak voormalig Ajacied Vurnon Anita, omdat de middenvelder net vader is geworden. Haller, niet ingeschreven voor wedstrijden in de Europa League, nam weer plaats in het centrum van de voorhoede en zorgde voor het enige doelpunt van de eerste helft. De spits verlengde een scherp aangesneden voorzet van Dusan Tadic na een kwartier op acrobatische wijze. Hij schoof zijn rechterbeen hoog uit en vond zodoende de rechterbovenhoek: 0-1.

Het was de derde serieuze kans voor Ajax, nadat Tadic en Edson Álvarez allebei op Kostas Lamprou, eveneens ex-speler van Ajax, waren gestuit. Het veldoverwicht van Ajax bleef ook na het doelpunt groot. De bezoekers hadden de wedstrijd volledig onder controle; RKC kwam zelden op de helft van Ajax. Desondanks was het aantal kansen voor de ploeg van Erik ten Hag beperkt na de 0-1. Ook na de pauze wist Ajax niet veel grote mogelijkheden te creëren, maar kwam het achterin ook niet in de problemen. Ten Hag wisselde Davy Klaassen, Antony en Rensch vroeg in de tweede helft.

Rensch moest het veld verlaten door een blessure: hij greep naar zijn hamstring na een sprintduel met Ola John en werd vervangen door Sean Klaiber. Rensch is al geschorst voor de returnwedstrijd tegen AS Roma in de Europa League, maar moet nu ook vrezen voor de bekerfinale tegen Vitesse van zondag. Zestien minuten voor tijd ontsnapte Ajax aan de gelijkmaker, toen een vrije trap van Cyril Ngonge uiteenspatte op de lat. Van een eenvoudige overwinning was dan ook geen sprake, maar Ajax vervolgt wel de weg richting de 35ste landstitel uit de clubhistorie.