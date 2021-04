Kwakman snapt frustratie Padt niet: ‘Hoe moet de keeperstrainer dat weten?’

Zondag, 11 april 2021 om 17:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:37

Sergio Padt heeft voor de camera’s van ESPN toegegeven dat hij verrast was door het feit dat Henk Veerman zondagmiddag de strafschop nam tijdens de Derby van het Noorden. SC Heerenveen was op bezoek bij FC Groningen met 0-2 te sterk en kwam op voorsprong door een rake strafschop van de aanvaller. Padt had niet gerekend op Veerman als strafschoppennemer en reageerde zichtbaar gefrustreerd richting de bank van Groningen. Na afloop moest de doelman zich inhouden toen verslaggever Vincent Schildkamp hem naar het bewuste moment vroeg.

“Ik denk dat het het beste is dat ik hier uh... Ik was niet helemaal tevreden, klopt”, reageerde Padt na afloop van het duel. Heerenveen kreeg voorafgaand aan het duel met Groningen drie strafschoppen dit seizoen. De eerste twee werden in september benut door Joey Veerman tegen respectievelijk Fortuna Sittard (1-3 winst) en VVV-Venlo (1-0 winst). De derde keer, in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (1-0 winst) op 6 februari, faalde de middenvelder. Daarop besloot Henk Veerman de verantwoordelijkheid op te eisen tegen Groningen. “Iedere speler, ook Henk Veerman, heeft penalty’s genomen in zijn loopbaan. In zijn geval zijn dat er niet veel geweest, maar ook hij heeft ze genomen. Dat bespreek je voor een wedstrijd om de kans te vergroten, zo bespreken wij penalty’s”, gaat Padt verder.

Schildkamp vraagt of de naam van Henk Veerman er tussendoor is geglipt bij het bespreken van de strafschoppen. “Laten we het daar maar op houden”, zegt Padt. “Ik ga hier niet te veel over zeggen, anders kraak ik misschien iemand af en daar heb ik geen zin in. Laat maar zitten zo. Ik ben normaal heel open, maar laat het maar hierbij.” Het duel werd in de slotfase beslist door Tibor Halilovic, die op aangeven van Joey Veerman eenvoudig kon afronden van dichtbij. “Ik heb wel vaker in de eerste helft een paar goede ballen tegengehouden en dan hoop je dat het punten oplevert, want daar voetbal je voor. Dat is dit keer niet gebeurd en dat is ontzettend zuur."

Kees Kwakman, die bij het duel aanwezig was als analist, begreep weinig van de gebaren en gefrustreerde reactie van Padt. “Dan spring ik even in de bres voor de keeperstrainer, want daar gaat het waarschijnlijk over”, reageerde de oud-voetballer. “Henk Veerman heeft één penalty genomen in zijn carriere, dat was bij FC St. Pauli tegen tegen Holstein Kiel in de laatste minuut en die ging mis. Verder heeft hij geen strafschop genomen, dus was het vrij onmogelijk dat ze zouden weten waar hij zou schieten. Ik vind het een beetje raar hoor. Hij had zich waarschijnlijk ingesteld op Lasse Schöne, begrijpelijk. Hoe moet de keeperstrainer nou weten dat Henk Veerman één penalty heeft genomen in zijn carrière?”