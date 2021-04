Mitchell van Bergen moet wedstrijdshirt van Arjen Robben direct teruggeven

Zondag, 11 april 2021 om 17:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:43

Mitchell van Bergen ontving zondagmiddag het wedstrijdshirt van Arjen Robben, maar de aanvaller van sc Heerenveen kon daar niet lang van genieten. FC Groningen kondigde voor de wedstrijd al aan dat de gedragen wedstrijdshirts verloot zouden worden onder seizoenkaarthouders. Van Bergen heeft het shirt inmiddels teruggegeven aan Groningen, zo bevestigt de nummer zes van de Eredivisie via sociale media.

Robben maakte zijn rentree in minuut 77 en stond voor het eerst sinds 18 oktober weer in het veld. Hij liet één kans onbenut om te scoren, waarna Groningen met 0-2 verloor van Heerenveen. Na de wedstrijd ruilden Van Bergen en Robben van shirt. Inmiddels is het shirt dus weer terecht bij Groningen, dat zondag een loting verricht onder de seizoenkaarthouders om te bepalen wie de gelukkige winnaar wordt van de gedragen wedstrijdshirts in de Derby van het Noorden.

"Vandaag was een bonus, een soort beloning", reageert een stralende Robben voor de camera van ESPN op zijn rentree. "Ik kom van heel ver. Ik heb aardig wat revalidaties gedaan, maar dit was misschien wel de allermoeilijkste. Maar ik heb het toch gered. Waar ik het vandaan haal? Ik heb zeker wel momenten gehad waarbij ik dacht: heeft dit nog zin? Maar toch zit er iets in je... Opgeven komt niet in mijn woordenboek voor. Je wilt zo graag het veld weer op en dat is nu gelukt. Nu is het te hopen dat je het uit kunt bouwen richting het einde van het seizoen en misschien weer eens vanaf het begin kan spelen, maar dat is niet makkelijk."

Robben durft dan ook niet te zeggen of hij volgend seizoen nog voetballer is. "Ik weet niet of mijn vrouw daar zo blij mee is", lacht hij. "Het is nu ook niet aan de orde. Eerst maar eens kijken hoe de komende weken gaan. Ik ben eerlijk en realistisch. Mijn doel is om dit uit te bouwen en dan moet het lijf meewerken. Dat is nu nog niet top, maar dat mag je ook niet verwachten. Een wedstrijd is wel even iets anders dan een training." Hij kreeg de kans om te scoren, maar gleed weg toen hij wilde schieten. "Dat was wel jammer. Maar goed, het was ook maar de 1-2 geweest."

Drie punten en het shirtje van Arjen Robben, de dag van Mitchell van Bergen kan niet meer stuk!#grohee pic.twitter.com/NpsFPmsfYl — ESPN NL (@ESPNnl) April 11, 2021