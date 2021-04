Herboren Jesse Lingard schittert ook in kraker tussen nummers drie en vier

Zondag, 11 april 2021 om 17:09 • Dominic Mostert

West Ham United heeft zondag een zeer kostbare overwinning geboekt in de strijd om Europees voetbal. De nummer vier van de Premier League won in eigen huis van nummer drie Leicester City: 3-2. Beide clubs zijn virtueel geplaatst voor de Champions League; Leicester heeft nog twee punten voorsprong op nummer vier Chelsea en West Ham één punt. Jesse Lingard was met twee goals van grote waarde voor West Ham.

West Ham had de overwinning te danken aan de uiterste precisie. Na een uur spelen hadden the Hammers vier doelpogingen afgevuurd, waarvan er drie resulteerden in een doelpunt. Het openingsdoelpunt kwam van Lingard, die aan de rand van het strafschopgebied een terugspeelbal van Vladimir Coufal ineens uit de lucht nam. Twee minuten voor de pauze verdubbelde Lingard zelf de marge. Dat doelpunt kwam voort uit een fraaie lange bal van verdediger Issa Diop. Hij lanceerde Jarrod Bowen, die plots samen met Lingard opdook voor het doel. Na een breedtepass van Bowen was het voor de huurling van Manchester United eenvoudig om voor de 2-0 aan te tekenen.

Kort na de onderbreking leek Bowen zelf voor de beslissing te zorgen. De spits ontving de bal in het strafschopgebied van Tomás Soucek, stond vrij voor keeper Kasper Schmeichel en vond de rechterhoek. Diop leek even daarna het vierde doelpunt binnen te koppen na een strakke voorzet van Lingard, maar na het bekijken van de videobeelden oordeelde de arbitrage dat er sprake was van buitenspel. Twintig minuten voor tijd was het raak aan de overzijde. Ricardo Pereira veroverde de bal en vond Kelechi Iheanacho, die vanbuiten het strafschopgebied knap binnenschoot. In de eerste minuut van de zes minuten durende blessuretijd maakte Iheanacho er zelfs 3-2 van bij de tweede paal, maar daar bleef het bij.

De opmars van Lingard is opmerkelijk te noemen. Eind januari maakte hij op huurbasis de overstap van Manchester United naar West Ham; hij kwam dit seizoen geen minuut in actie voor the Red Devils in de Premier League. De 27-voudig international van Engeland kwam niet voor in de plannen van Ole Gunnar Solskjaer, maar schittert in het shirt van West Ham. Hij maakte acht doelpunten in negen competitiewedstrijden en is spelers als Sadio Mané (zeven), Richarlison (zes), Jack Grealish (zes), Roberto Firmino (zes), Timo Werner (vijf) en Kevin De Bruyne (vijf) al gepasseerd op de topscorerslijst.