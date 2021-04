Ten Hag laat Scherpen niet vallen: ‘Hij werd de beste keeper ter wereld’

Zondag, 11 april 2021 om 16:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:59

Erik ten Hag kiest zondagmiddag in de uitwedstrijd van Ajax tegen RKC Waalwijk gewoon weer voor Kjell Scherpen, ondanks de veelbesproken blunder van de boomlange doelman in het Europa League-duel met AS Roma (1-2) van donderdag. De Ajax-coach trekt voorafgaand aan het treffen met RKC de vergelijking met Manuel Neuer, de doelman van Bayern München die volgens Ten Hag ook niet onfeilbaar is.

"Hij (Scherpen, red.) gedraagt zich zoals ik had verwacht", verklaart Ten Hag in gesprek met verslaggever Hans Kraay junior van ESPN. "Hij is reëel en weet ook dat hij daar (bij de vrije trap van Roma-speler Lorenzo Pellegrini, red.) fout zit. Daar moet hij van leren." Kraay junior vraagt vervolgens of Ten Hag de sluitpost in de afgelopen dagen 'extra warmte' heeft moeten geven. "Ja. Manuel Neuer heb ik in het begin van zijn carrière bij Schalke 04 ook fouten zien maken. En uiteindelijk werd het de beste keeper van de wereld. Nou wil ik niet zeggen dat Scherpen dat wordt, maar hij heeft in ieder geval grote stappen gemaakt. Elke keeper, en zeker in het begin van zijn carrière, die maakt dit soort momenten mee. Het gaat erom hoe je ermee omgaat."

Kraay junior legt daarna de vraag voor aan Ten Hag of Scherpen ook donderdag in de uitwedstrijd tegen Roma onder de lat staat bij Ajax. "Nee, daar moet je niet zomaar van uitgaan, want Maarten (Stekelenburg, red.) is op de goede weg. Alleen vandaag is het nog te vroeg voor hem." Devyne Rensch bezet tegen RKC gewoon de rechtsbackpositie, ondanks het feit dat de Ajacied donderdag geschorst is voor de tweede ontmoeting met Roma in de kwartfinale van de Europa League. Ten Hag legt uit waarom hij die keuze heeft gemaakt. "Omdat hij het hartstikke goed doet, ik ben heel tevreden met hem. Vandaag is belangrijk en vanaf hier kijken we weer naar donderdag", aldus de coach van Ajax.

Ten Hag legt voorts uit waarom Brian Brobbey ontbreekt in de wedstrijdselectie van Ajax. "Hij heeft een ijsbeentje gehad en het was te kort om er vandaag bij te zijn." De trainer meldt tevens dat hij wellicht spelers zal sparen tegen RKC voor het duel in Rome, mocht de tussenstand daar tenminste aanleiding voor geven. In de studio zegt analist Kenneth Perez dat dit een wedstrijd had kunnen zijn voor bijvoorbeeld Oussama Idrissi, die niet of nauwelijks aan spelen toekomt voor Ajax. De van Sevilla gehuurde vleugelaanvaller begint ook zondag tegen RKC op de bank bij Ajax.

"Idrissi wordt van Sevilla gehuurd. In deze wedstrijden moet hij gaan spelen", zo oordeelt de enigszins verbaasde Perez. "Ik ben niet per se een fan van rouleren, maar als je zo hebt ingekocht en een Idrissi hebt gehuurd… Dan kan hij niet spelen tegen RKC." In de optiek van collega-analist Ronald de Boer neemt Ten Hag een risico door niet te kiezen voor frisse spelers in aanloop naar de ontmoeting met Roma van donderdag. "Je gaat ervan uit dat het kampioenschap zo goed als zeker in de tas zit. De Europa League-wedstrijd tegen Roma is ontzettend belangrijk. Je neemt dan wel een risico met wat spelers."