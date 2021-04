Juventus boekt overwinning ondanks curieuze actie van Matthijs de Ligt

Zondag, 11 april 2021 om 17:02 • Dominic Mostert

Juventus is zondagmiddag een stap dichter bij kwalificatie voor Champions League-voetbal gekomen. De regerend kampioen van Italië won thuis met 3-1 van Genoa en blijft daardoor voorlopig op de derde plaats staan. Napoli, de nummer vier van de Serie A, won met 0-2 bij Sampdoria en heeft drie punten achterstand op Juventus. Nummer zes Lazio boekte in de blessuretijd een 0-1 overwinning op Hellas Verona en pakte daarmee belangrijke punten in de strijd om Europees voetbal.

Juventus - Genoa 3-1

Genoa wacht al sinds 1991 op een uitoverwinning op Juventus en het werd al snel duidelijk dat daar geen verandering in zou komen. In de vierde minuut resulteerde goed voorbereidend werk van Juan Cuadrado in de openingstreffer. De opgestoomde rechtsback stuurde Nicolò Rovella het bos in aan de rechterflank, trad het zestienmetergebied binnen en bediende Dejan Kulusevski, wiens tegendraadse inzet met het linkerbeen doelman Mattia Perin te machtig was. Halverwege de eerste helft verdubbelde Juventus de marge. Federico Chiesa veroverde de bal van de treuzelende Ivan Radovanovic en had plots een nagenoeg vrije doortocht naar het doel. Perin keerde zijn inzet, waarna Cristiano Ronaldo van dichtbij tegen de paal schoot en Álvaro Morata in derde instantie de trekker overhaalde.

2-1! Voormalig PSV- en PEC Zwolle-spits Gianluca Scamacca brengt de spanning terug in Turijn ??#ZiggoSport #SerieA #JuveGenoa pic.twitter.com/EWmnzUGUvR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 11, 2021

Juventus, met Matthijs de Ligt in de basis, kende in het restant van de eerste helft geen problemen meer. De ploeg van Andrea Pirlo was oppermachtig, maar incasseerde vlak na de pauze wel een doelpunt. Gianluca Scamacca, voormalig aanvaller van PSV en PEC Zwolle, stond volledig vrij na een corner van Rovella, doordat De Ligt zich liet vallen. Het was voor de spits daarom een koud kunstje om de aansluitingstreffer binnen te koppen. Wojciech Szczesny voorkwam dat Marko Pjaca er 2-2 van maakte, waarna Weston McKennie voor de beslissing zorgde. De Amerikaan werd aan de rechterflank weggestuurd door Danilo, stond niet buitenspel en mocht afstormen op Perin. Hij verschalkte de keeper met een lepe stift en bekroonde zijn invalbeurt daarmee met een goal.

Sampdoria - Napoli 0-2

Napoli brak de wedstrijd tien minuten voor de rust open, na een bijzonder soepele combinatie op de helft van Sampdoria. Diego Demme vond Fabián Ruiz, die de bal in één keer doorspeelde naar Victor Osimhen. Met een hakbal bereikte Osimhen ploeggenoot Piotr Zielinski, die op zijn beurt de doorgelopen Ruiz weer bediende. De middenvelder legde de bal goed voor zijn linkerbeen en vond vanaf de rand van het strafschopgebied de rechterhoek. Drie minuten voor tijd maakte Osimhen aan alle onzekerheid een einde. De aanvaller werd gelanceerd door Dries Mertens en zorgde met een hard schot vanbinnen het strafschopgebied voor de 0-2. Napoli herpakte zich zodoende goed van de 2-1 nederlaag tegen Juventus van woensdag, wat de eerste verliespartij in acht officiële wedstrijden was. De ploeg van Gennaro Gattuso blijft actief meestrijden om een Champions League-ticket.

Hellas Verona - Lazio 0-1

Het ontbrak met name bij Lazio aan fortuin in het eerste bedrijf, daar geen van de zeven doelpogingen het gewenste resultaat opleverde. Zo schoot Sergej Milinkovic-Savic al in de vierde speelminuut van binnen het zestienmetergebied rakelings naast de linkerpaal en zag Ciro Immobile een schot van afstand uiteenspatten op de paal. Hellas had weinig in de melk te brokkelen en kon tevreden zijn met de 0-0 ruststand. Na de pauze dacht Lazio de score te openen. Na een fraaie individuele actie scoorde Felipe Caicedo, maar de aanvaller beging in de ogen van arbiter Daniele Chiffi, die door de dienstdoende videoscheidsrechter naar het scherm geroepen werd, een overtreding voorafgaand aan de treffer: doelpunt afgekeurd. Vervolgens brak er een impasse aan, die uiteindelijk pas diep in blessuretijd doorbroken werd. Senad Lulic had een voorzet op maat in huis voor Milinkovic-Savic, wiens kopbal in de verre hoek binnenviel: 0-1.