Veerman en Halilovic verpesten langverwachte rentree van Arjen Robben

Zondag, 11 april 2021 om 16:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:48

SC Heerenveen heeft zondagmiddag de Derby van het Noorden gewonnen. De ploeg van trainer Johnny Jansen besliste het duel met FC Groningen in de tweede helft: 0-2. Aan de kant van de thuisploeg maakte Arjen Robben zijn langverwachte rentree. De buitenspeler kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen, maar kon een nederlaag niet voorkomen. Het waren de eerste minuten voor Robben sinds 18 oktober, toen hij een kwartier meedeed tegen FC Utrecht. Aan de stand in de Eredivisie verandert niks: Groningen blijft zesde, Heerenveen tiende.

De laatste drie keer dat Heerenveen en Groningen elkaar troffen eindigde het duel telkens in een 1-1 gelijkspel. Bovendien werden alle edities in het Abe Lenstra Stadion afgewerkt. Tijdens deze editie leek Groningen al snel de leiding te nemen, toen Jörgen Strand Larsen een niet te missen kans kreeg van Gabriel Gudmundsson. De buitenspeler zorgde vanaf de linkerkant van het veld voor het voorbereidende werk, waarna de spits enkel hoefde af te ronden. Strand Larsen mikte echter te hoog en zag zijn volley over het doel van Erwin Mulder verdwijnen.

Aan de andere kant zorgde Henk Veerman voor het eerste gevaar namens Heerenveen. De spits werd de diepte in gestuurd door Wessel Dammers en had een vrije doortocht richting Sergio Padt, maar moest toezien hoe laatstgenoemde fraai redde op het schot in de linker benedenhoek. Ook Mulder had een goede ingreep in huis, toen hij Alessio da Cruz na ruim een kwartier spelen op zich af zag komen. De aanvaller van Groningen had te veel tijd nodig, waardoor Mulder kon redden. De grootste kans van het eerste bedrijf kwam op naam van Joey Veerman. De middenvelder kreeg de bal met enig fortuin voor de voeten en probeerde het met een schot in de rechterhoek, maar zag dat Padt andermaal zijn doel schoon hield.

In de tweede helft viel er qua kansen beduidend minder te genieten en bleef Heerenveen een licht veldoverwicht houden. De Friezen werden twintig minuten voor tijd beloond voor hun aanvallende intenties nadat Gudmundsson Sherel Floranus op de hakken liep in het strafschopgebied van Groningen. Scheidsrechter Dennis Higler gaf in eerste instantie een vrije trap, maar werd door de VAR naar het scherm geroepen, waarna de bal alsnog op de stip ging. Henk Veerman bleef vervolgens koel, stuurde Padt de verkeerde hoek in en maakte met zijn veertiende van het seizoen zijn eerste penalty deze voetbaljaargang.

Groningen zette vervolgens wel aan en Danny Buijs bracht Robben binnen de lijnen, maar het waren de bezoekers die het duel in het slot gooiden. Joey Veerman kreeg de bal aan de linkerkant van het veld mee en had een afgemeten voorzet op Tibor Halilovic in huis, waarna het voor de middenvelder van Heerenveen een koud kunstje was om van dichtbij binnen te glijden. Groningen probeerde nog wel een aansluitingstreffer te forceren, maar verder dan een schot van Robben dat een meter naast het doel van Mulder ging kwam de ploeg van Buijs niet.