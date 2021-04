PSV dankt Gakpo en Malen en stoot AZ van de tweede plaats af

Zondag, 11 april 2021 om 16:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:28

De tweede plaats in de Eredivisie is weer in handen van PSV. De formatie van trainer Roger Schmidt liet zich zondagmiddag niet verrassen door laagvlieger VVV-Venlo (0-2 overwinning), waardoor de Eindhovenaren concurrent AZ van de tweede plek afstoten. Beide ploegen staan op 61 punten uit 29 wedstrijden, maar het doelsaldo van PSV geeft vooralsnog de doorslag: +34 om +28. Cody Gakpo en Donyell Malen, met zijn zeventiende treffer van het seizoen, verzorgden de productie van de nummer twee in Venlo.

PSV, met dezelfde opstelling als in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (3-0) van een week geleden, kende de gewenste start tegen de nummer zestien in de Eredivisie. Eran Zahavi zag zijn inzet in de zevende minuut nog langs het doel van VVV gaan. Zes minuten later was het alsnog raak voor het gretige PSV. Olivier Boscagli, die wederom de voorkeur kreeg boven Ibrahim Sangaré, wist met een afgemeten pass Malen te vinden. De aanvaller gaf de bal vervolgens mee aan Gakpo, die door middel van een harde knal de score wist te openen voor de bezoekers: 0-1. PSV bleef zoeken naar een tweede treffer tegen het povere en aanvallend onmachtige VVV, maar doelpunten bleven verder uit in de eerste helft. Denzel Dumfries claimde in minuut 42 nog een strafschop, maar arbiter Kevin Blom zag in de actie van Christian Kum geen overtreding.

Het artikel gaat verder onder de video Koeman, Vanenburg & Mertens | TOP 5 GOALS #VVVPSV Meer videos

In de eerste helft was alleen Giorgos Giakoumakis een keer echt gevaarlijk voor VVV met een schot op doelman Yvon Mvogo, maar de Griekse spits deed dat wel in buitenspelpositie. Na rust bleef het spelbeeld onveranderd in Venlo, daar de thuisploeg er niet in slaagde om het PSV echt lastig te maken. Na bijna een uur spelen verdubbelde PSV de voorsprong, na een fraaie aanval over maar liefst 21 passes. Malen was het eindstation van de aanval en de Oranje-international tekende koeltjes voor de 0-2. Bij VVV leek men te denken aan buienspel, maar Blom weigerde om het doelpunt van Malen af te keuren. Korte tijd later beging Giakoumakis een wat onhandige overtreding, waardoor de topschutter een gele kaart kreeg voorgehouden. Hij is hierdoor geschorst en mist derhalve het uitduel met Sparta Rotterdam op 24 april.

Malen had in de 72ste minuut zijn tweede doelpunt van de middag kunnen maken, maar diens inzet vloog echter langs het doel van VVV. Kort daarna besloot Schmidt om Sangaré en Van Ginkel het veld in te sturen. De trefzekere Gakpo en Pablo Rosario werden naar de kant gehaald door de PSV-coach. Malen liet vervolgens wederom een goede mogelijkheid onbenut, maar voor de bezoekende ploeg had de misser geen verstrekkende gevolgen. PSV staat weer op de tweede plaats en vervolgt de jacht op het Champions League-ticket op 24 apri tegen het FC Groningen van Arjen Robben.