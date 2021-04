Stekelenburg niet op tijd fit; Scherpen behoudt plaats onder de lat bij Ajax

Zondag, 11 april 2021 om 15:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:02

Kjell Scherpen staat zondagmiddag in de uit wedstrijd tegen RKC Waalwijk gewoon onder de lat bij Ajax, ondanks zijn grote blunder in het Europa League-duel met AS Roma (1-2 nederlaag) van afgelopen donderdag. Maarten Stekelenburg is nog niet fit genoeg en ontbreekt derhalve in de wedstrijdselectie van Ajax. In de voorhoede krijgt Antony van trainer Erik ten Hag de voorkeur boven David Neres. Vurnon Anita ontbreekt bij RCK omdat hij vader is geworden. De ontmoeting in Waalwijk begint om 16.45 uur.

Stekelenburg raakte vorige week geblesseerd in de uitwedstrijd van Ajax tegen sc Heerenveen (1-2) en de 38-jarige doelman is nog steeds niet hersteld. Scherpen krijgt derhalve wederom het vertrouwen van Ten Hag, ondanks zijn veelbesproken fout bij de gelijkmaker van Roma van donderdag. In de verdediging kiest de Ajax-coach voor vertrouwde namen: Jurriën Timber en Lisandro Martínez vormen het hart van de defensie, met Devyne Rensch en Nicolás Tagliafico die de backposities innemen. Op het middenveld wordt Davy Klaassen wederom geflankeerd door Edson Álvarez en Ryan Gravenberch.

Sébastien Haller, niet ingeschreven voor de Europa League-wedstrijden van Ajax, is in Waalwijk de aanvalsleider van de koploper in de Eredivisie. Dusan Tadic keert hierdoor terug naar de positie van linksbuiten. Aan de rechterkant van de Ajax-voorhoede mag Antony zijn kunsten gaan vertonen. Neres moet genoegen nemen met een plaats op de bank, evenals onder meer Sean Klaiber, Oussama Idrissi, Mohammed Kudus en Jurgen Ekkelenkamp. Ajax wist eerder dit seizoen met 3-0 te winnen van RKC. De doelpunten werden vorig jaar september gemaakt door Martínez, Tadic en Zakaria Labyad.

Opstelling RKC Waalwijk: Lamprou; Bakari, Meulensteen, Touba, Quasten; Azhil, Tahiri, Van der Venne; Daneels, Oosting, John

Opstelling Ajax: Scherpen; Rensch Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Haller en Tadic.