Lucas Vázquez lijkt laatste El Clásico voor Real Madrid te hebben gespeeld

Zondag, 11 april 2021 om 15:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:27

Lucas Vázquez heeft zijn laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld voor Real Madrid. De middenvelder viel zaterdagavond in de wedstrijd tegen Barcelona (2-1 winst) uit met een knieblessure en blijkt na een eerste onderzoek schade te hebben opgelopen aan zijn achterste kruisband. Het duel met Barcelona betekende voor Vázquez mogelijk zelfs zijn laatste in het shirt van Real, daar zijn contract komende zomer afloopt en de verbintenis nog altijd niet is verlengd door beide partijen.

Het ging nog voor rust mis voor Vázquez en Real. De rechtspoot kon na een botsing met Sergio Busquets, waarbij de knieën tegen elkaar gingen, niet verder en moest zich laten vervangen door Álvaro Odriozola. Even daarvoor had hij Karim Benzema nog van een puntgave assist voorzien. Na een uitstekende bal van Federico Valverde gaf Vázquez vanaf rechts laag voor richting de eerste paal, waar Benzema sneller was dan Ronald Araújo en de bal kunstig met de hak achter Marc-André ter Stegen werkte voor de 1-0.

Vázquez onderging na afloop van de gewonnen Clásico een MRI-scan, waarmee duidelijk werd dat de middenvelder een verstuiking heeft opgelopen aan zijn rechterknie. Het uitvallen van Vázquez is voor trainer Zinédine Zidane een volgende domper in aanloop naar de return in de Champions League tegen Liverpool, daar de oefenmeester vermoedelijk ook niet kan beschikken over Valverde. Hij werd na een uur spelen naar de kant gehaald en vervangen door Marco Asensio. Real verdedigt woensdag tegen Liverpool een 3-1 voorsprong in de jacht op een plek in de halve finale.

De kans bestaat dat Vázquez, die vermoedelijk acht weken aan de kant staat met zijn knieblessure, ook meteen zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld voor Real. De middenvelder is bij Real in het bezit van een aflopend contract. De Koninklijke wil die verbintenis graag verlengen en heeft de 29-jarige vleugelaanvaller, die dit seizoen ook geregeld als rechtsback speelt, een aanbieding gedaan om voor drie jaar bij te tekenen, maar Cadena SER wist eerder al te melden dat Vázquez deze aanbieding om twee redenen naar de prullenbak heeft verwezen.

Vázquez werd opgeleid door Real Madrid en vertrok in 2014 naar Espanyol, dat hem na een huurperiode definitief kon overnemen. De huidige koploper van LaLiga had echter een terugkoopoptie en activeerde die direct om hem weer naar de Spaanse hoofdstad te halen. Vázquez speelde voorlopig 229 wedstrijden voor Real Madrid, waarin hij 26 keer scoorde en 49 assists leverde. Dit seizoen kwam hij tot 23 optredens, waarvan 21 als basisspeler.