Bijlow: ‘Op middenveld misschien rood, al wil ik Kerk geen rood aannaaien’

Zondag, 11 april 2021 om 14:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:17

De knieblessure van Justin Bijlow lijkt mee te vallen. De doelman van Feyenoord viel in de slotfase van het uitduel met FC Utrecht (1-2) geblesseerd uit en even werd gevreesd voor opnieuw een lange absentie van de sluitpost. Bijlow verklaart kort na de wedstrijd in De Galgenwaard echter dat hij verwacht dat hij over twee weken, wanneer Feyenoord aantreedt tegen bekerfinalist Vitesse, weer van de partij kan zijn.

"Het gaat gelukkig goed", benadrukt Bijlow voor de camera van ESPN. "Ik pakte de bal en Kerk liep iets door en ja, het was even pijnlijk." Verslaggever Cristian Willaert vraagt vervolgens hoe pijnlijk het daardwerkelijk was, want de beelden zagen er niet echt fraai uit. "Het was echt pijnlijk en toen het in de kleedkamer weer rustig was, toen trok het weer een beetje weg. Het was gelukkig ook onder mijn knie en niet mijn knie zelf. Gelukkig is het niks ernstigs", aldus de opgeluchte doelman van de winnende ploeg.

Bijlow is niet bang dat hij het thuisduel met Vitesse op 25 april moet laten schieten vanwege de knieblessure. "We hebben natuurlijk ook een weekend vrij volgende week (vanwege de bekerfinale tussen Ajax en Vitesse op 18 april, red.), dus misschien komt het ook wel lekker uit. Maar ik verwacht geen problemen." Willaert vraagt vervolgens aan Bijlow of hij de situatie met de inkomende Kerk op een andere manier had kunnen inschatten. "Ik ben veel eerder bij de bal en hij loopt door op mij, dus ja, ik zou niet weten wat ik hier anders zou moeten doen. Ik riep nog 'los' maar hij gaat volle bak door. Dus ik vind dat hij moet springen. Als het op het middenveld gebeurt heb je misschien ook wel rood bij degene die zoiets doet. Niet dat ik hem een rode kaart wil aannaaien, totaal niet. Maar het is een ongelukkig moment, want ik ben eerder bij de bal."

Willaert vroeg ook aan Advocaat om zijn mening over het incident met Bijlow en Kerk. "De keeper doet het goed en Kerk doet in principe ook niets", benadrukt de coach van Feyenoord. "Hij is niet een jongen die zulke dingen doet, Kerk." Advocaat geeft tevens aan dat Bijlow niet met een zware blessure uit de strijd is gekomen. "Volgens mij valt het wel mee, want het was een aardige tackle. toch? Ik kon het verder moeilijk zien van veraf, jullie zaten er dichterbij. Ik weet niet hoe het precies kwam", aldus de coach in Rotterdamse dienst.