Geduldig Inter stelt degelijke zege in de slotfase veilig via Matteo Darmian

Zondag, 11 april 2021 om 14:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:45

Internazionale heeft zondagmiddag geen fout gemaakt in de strijd om de landstitel in de Serie A. Het geduld van de ploeg van trainer Antonio Conte werd tegen Cagliari behoorlijk op de proef gesteld, daar Matteo Darmian tien minuten voor tijd pas voor de enige treffer van de wedstrijd zorgde: 1-0. Inter is door de zege nu veertien duels op rij ongeslagen in de Serie A, terwijl de laatste twaalf thuisduels in winst werden omgezet. De voorsprong op achtervolger AC Milan, dat gisteren met 1-3 won van Parma, bedraagt weer elf punten.

Gezien de statistieken moest het raar lopen wilde Inter zondag niet tot scoren komen in eigen huis tegen Cagliari. In de voorgaande 37 ontmoetingen lukte de ploeg het namelijk slechts één keer om niet tot scoren te komen, terwijl Cagliari in 1992 voor de laatste keer de nul hield op bezoek bij de koploper van de Serie A. Cagliari was in de eerste helft niet bij machte om het Inter echt lastig te maken en mocht doelman Guglielmo Vicario bedanken dat het niet met een achterstand de rust in ging. De sluitpost had een schitterende redding in huis op een schot van Christian Eriksen en lag eveneens in de weg bij een inzet van Darmian in de korte hoek.

In de tussentijd dacht Alexis Sánchez zijn ploeg op voorsprong te schieten toen hij op aangeven van Romelu Lukaku de linkerbovenhoek vond. Scheidsrechter Lucas Pairetto constateerde echter dat de aanvaller in buitenspelpositie stond en keurde de treffer af. Na de pauze veranderde het spelbeeld amper en waren de beste kansen voor de thuisploeg. Stefano Sensi nam het doel van Vicario al snel onder vuur vanaf de rechterkant van het veld, maar moest toezien hoe de goalie van Cagliari een prima redding in huis had. Ook een poging van Achraf Hakimi kende niet genoeg precisie en derhalve niet als doelpunt worden aangemerkt.

Laat in de wedstrijd is daar de bevrijdende 1-0 voor Inter. Ook Antonio Conte viert het feestje mee binnen de lijnen ??#ZiggoSport #SerieA #InterCagliari pic.twitter.com/PvAS1id3p5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 11, 2021

Inter bleef geduldig en werd daarvoor tien minuten voor tijd beloond. Hakimi brak aan de rechterkant van het veld door, combineerde met Lukaku en legde de bal vervolgens op een presenteerblaadje bij de tweede paal voor Darmian. Voor de verdediger was het vervolgens een koud kunstje om van dichtbij raak te schieten: 1-0. Even daarvoor raakte Stefan de Vrij, die de volledige wedstrijd in actie kwam, de lat met een kopbal uit een hoekschop. Cagliari zette in de slotfase wel aan in de jacht op een gelijkmaker, maar wist de Milanese muur niet te doorbreken.