Uitvallen Bijlow grote smet op overwinning Feyenoord in Utrecht

Zondag, 11 april 2021 om 14:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:29

Feyenoord heeft zondagmiddag wederom een overwinning geboekt in de Eredivisie. Ondanks een stroeve start, dankzij een ongelukkig eigen doelpunt van Leroy Fer, werd in De Galgenwaard met 1-2 gewonnen van FC Utrecht. Aanvoerder Steven Berghuis tekende in de tweede helft voor de winnende treffer van Feyenoord. Domper was het uitvallen van Justin Bijlow in de slotfase van het duel. De formatie van trainer Dick Advocaat nadert Vitesse dankzij de zege in Utrecht tot op twee punten: 56 om 54. Beide clubs spelen nog vijf competitieduels dit seizoen.

De start van Feyenoord in Utrecht was allerminst veelbelovend. In de twaalfde minuut kreeg Fer de bal ongelukkig op zijn knie na een hoekschop van de thuisploeg en de middenvelder wist een doelpunt niet meer te voorkomen. Ook doelman Bijlow was kansloos: 1-0. De euforie aan de zijde van Utrecht was echter van korte duur. Uit een hoekschop van Berghuis passeerde Simon Gustafson onbedoeld en ongelukkig zijn eigen doelman Eric Oelschlägel, waardoor Feyenoord weer helemaal terug was in de wedstrijd. Vóór de gelijkmaker hield Bijlow de bezoekende ploeg nog op de been Gyrano Kerk oog in oog kwam te staan met de alerte sluitpost van Feyenoord.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kerk bleef een plaag voor de Feyenoord-defensie in de slotfase van de eerste helft, maar een nieuwe achterstand voor de Rotterdamse club leverde dat niet op. In de rust stapte Advocaat af van het 5-3-2-systeem en Feyenoord ging in Utrecht verder in een 4-3-3-systeem. Luis Sinisterra kwam binnen de lijnen voor Eric Botteghin. Feyenoord begon slordig aan de tweede helft, met onder meer slordig balverlies van Uros Spajic en Fer. Laatstgenoemde moest na bijna een uur spelen plaatsmaken voor João Carlos Teixeira. Kort vóór de entree van de middenvelder kwam de ploeg van Advocaat aan de leiding. Mark Diemers werd na een goede steekpass van Bryan Linssen nog gestuit door Oelschlägel, maar daarmee was de aanval nog niet afgelopen. De bal kwam terecht bij Sinisterra, die Berghuis in staat stelde om te scoren. De vleugelaanvaller trok naar binnen en schoot raak met een harde knal over de grond: 1-2.

Bij Utrecht kwamen kort daarna Moussa Sylla en Adrián Dalmau in het veld voor Simon Gustafson en Joris van Overeem. Linssen leek ruim een kwartier voor het einde de 1-3 te maken, maar het doelpunt van de aanvaller werd geannuleerd. De arbitrage oordeelde dat de bal bij de voorzet al over de achterlijn was geweest. Aan de andere kant maakte Bijlow een inzet van Sander van de Streek onschadelijk. Eljero Elia kwam ook nog binnen de lijnen voor Utrecht, dat een nederlaag echter niet meer wist te voorkomen, ondanks een dapper offensief in de slotfase.

In de slotfase werd Feyenoord tot tweemaal geconfronteerd met een blessuregeval. Sinisterra ging in de 80ste minuut door zijn enkel heen en moest worden vervangen door Robert Bozenik. Enkele minuten later ging Kerk hard door op Bijlow, die vol op zijn knie werd geraakt. De doelman had zichtbaar veel pijn en het werd al snel duidelijk dat hij niet verder kon spelen. Bijlow moest al hinkend en met ondersteuning van de medische staf het veld verlaten. Nick Marsman was zijn vervanger onder de lat bij Feyenoord. Er werd vier minuten blessuretijd bijgetrokken in eerste instantie, maar door de kwetsuur van Bijlow klonk het laatste fluitsignaal pas na bijna acht minuten toegevoegde tijd.