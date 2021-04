Schmidt laat verrassingen achterwege bij PSV in strijd om tweede plaats

Zondag, 11 april 2021 om 13:17 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:35

Roger Schmidt heeft de opstelling bekendgemaakt van PSV voor de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo van zondagmiddag. Er is geen enkele wijziging bij de Eindhovenaren ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (3-0) van een week geleden. Schmidt kiest voor een 4-2-2-2-systeem en op het middenveld is wederom een basisplaats ingeruimd voor Olivier Boscagli. De ontmoeting tussen VVV en PSV begint om 14.30 uur.

Yvon Mvogo verdedigt zoals verwacht het doel van PSV. Het centrale verdedigingsduo bestaat uit Jordan Teze en Nick Viergever, terwijl de backposities worden ingenomen door Denzel Dumfries en Philipp Max. Kort vóór de verdediging moeten Pablo Rosario en Boscagli voor de balans zorgen bij PSV. Schmidt houdt Ibrahim Sangaré derhalve opnieuw op de bank. De aanvallende impulsen in de middenlinie moeten komen van Mario Götze en Cody Gakpo. De voorhoede wordt ook in Venlo gevormd door Donyell Malen en Eran Zahavi. Naast Sangaré zit ook Mohamed Ihattaren wederom op de bank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij winst op VVV neemt PSV de felbegeerde tweede plaats over van AZ, dat zaterdagavond met 2-0 won van Sparta Rotterdam. Het doelsaldo van de formatie van Schmidt is namelijk iets beter dan de concurrent uit Allkmaar: +32 om +28. PSV won in december nog met ruime cijfers van VVV in het Philips Stadion: 4-1. De doelpunten werden toen gemaakt door Max, Boscagli, Gakpo en Adrian Fein. Jafar Arias deed destijds iets terug voor de Limburgse formatie.

Opstelling VVV-Venlo:

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries Teze Viergever Max; Rosario Boscagli; Götze Gakpo; Zahavi Malen