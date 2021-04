Arjen Robben maakt langverwachte rentree bij FC Groningen

Zondag, 11 april 2021 om 13:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:45

Arjen Robben keert terug in de wedstrijdselectie van FC Groningen, zo maakt de subtopper zondagmiddag wereldkundig. De vleugelaanvaller is fit genoeg bevonden door trainer Danny Buijs voor de noordelijke derby met sc Heerenveen. De inmiddels 37-jarige Robben maakte op 18 oktober 2020 zijn laatste speelminuten in het shirt van de Trots van het Noorden. Robben begint tegen Heerenveen overigens wel op de bank.

Robben werd in de afgelopen weken al steeds intensiever betrokken bij de groepstrainingen van Groningen, al hield Buijs vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de kraker tegen Heerenveen nog wel een slag om de arm. "We trainen morgen (zaterdag, red.) nog en het is mogelijk dat Arjen daarna zegt: ik ben beschikbaar, maar de kans is het grootste dat hij er tegen Heerenveen niet bij is", liet de Groningen-coach twee dagen geleden nog in duidelijke bewoordingen weten. Robben behoort evenwel tot de wedstrijdselectie, al is een basisplaats nog geen optie voor hem.

De doorgewinterde buitenspeler, die vorig jaar zomer na een jaar niet te hebben gevoetbald terugkeerde bij Groningen, beleeft voorlopig een uiterst moeizaam seizoen. Door aanhoudend blessureleed staat de teller voorlopig slechts op 44 speelminuten: 30 tegen zijn oude club PSV (1-3) en 14 in het uitduel met FC Utrecht (0-0) in oktober vorig jaar. In de ontmoeting met PSV moest Robben al na een halfuur spelen noodgedwongen naar de kant, tot grote teleurstelling van de aanvaller zelf. De voormalig flankspeler van onder meer Bayern München, Real Madrid en Chelsea verliet hevig teleurgesteld het veld en even later zelfs het stadion van Groningen.

ESPN wist vrijdag nog te melden dat Robben mikte op een terugkeer in de uitwedstrijd tegen PSV op zaterdag 24 april, een week na de bekerfinale. Groningen is ondanks alle blessureperikelen niet van plan om het aflopende contract van de vleugelaanvaller op te zeggen, waardoor de kans zeker aanwezig is dat Robben ook volgend seizoen te bewonderen is in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Voormalig algemeen directeur Hans Nijland zei op Tweede Paasdag in de online talkshow van Voetbal International nog dat Groningen de samenwerking met de ex-international van Oranje absoluut met een jaar moet verlengen.

Opstelling FC Groningen: Padt; Te Wierik, Dammers, Itakura, Gudmundsson; Van Kaam, El Messaoudi; El Hankouri, Suslov, Da Cruz; Strand Larsen

Opstelling sc Heerenveen: Mulder; Floranus, Van Hecke, Dresevic, Kaib; Schöne, Halilovic, Joey Veerman; De Jong, Henk Veerman en Van Bergen.