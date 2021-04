Advocaat: ‘Amateuristische gedachte, hij krijgt toch ook een volledig salaris?'

Zondag, 11 april 2021 om 12:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:47

Robert Bozenik is zondagmiddag gepasseerd door Dick Advocaat voor de uitwedstrijd van Feyenoord tegen FC Utrecht. Voorafgaand aan de ontmoeting in De Galgenwaard vroeg ESPN-verslaggever Cristian Willaert naar de werkrelatie tussen de Feyenoord-coach en de Slowaakse aanvaller. Advocaat maakt duidelijk dat hij Bozenik niet extra in bescherming neemt en gewoon dezelfde behandeling geeft als de overige spelers.

"Misschien moet je een keer de arm om Bozenik heenhangen, want je hebt hem vorige week (tegen Fortuna Sittard, red.) opgesteld. Dan krijgt hij 65 minuten de kans. Afgelopen vrijdag was je best wel weer streng over hem. Is dat nou niet een jongen die een beetje liefde nodig heeft? Moet hij niet twee, drie wedstrijden de kans krijgen?", geeft Willaert mee aan Advocaat. Het antwoord van de ervaren oefenmeester is duidelijk: "Dat is een beetje een amateuristische gedachte, vind ik. Aan het einde van de maand krijgt hij toch ook zijn volledige salaris, of niet?", zo vraagt Advocaat zich hardop af.

"Maar ik ben gewoon eerlijk tegen hem en zeg wat ik denk", gaat de Feyenoord-trainer verder met zijn relaas over Bozenik. "Die jongen weet wat hij doen moet. Maar ik kan moeilijk dingen gaan zeggen die niet kloppen. Maar nogmaals, voor zover ik denk benader ik spelers allemaal hetzelfde. Zijn ze goed dan zijn ze goed en is het wat minder dan moeten ze beter worden." Willaert werpt vervolgens op dat Bozenik, voor wie vier miljoen euro is betaald door Feyenoord, best wel over kwaliteiten beschikt, al zijn volgens de verslaggever ook wel de nodige tekortkomingen bij de spits. "Wat vind jij dan tijdens trainingen?", krijgt Advocaat als vraag.

"Er moet gewoon een reden zijn waarom ik hem niet opstel of juist wel. We kunnen wel weer een heel verhaal erover beginnen, maar daar heb ik geen zin meer in", aldus de vastberaden Advocaat, die vrijdag dus ook al een duidelijke mening had over de pas 21-jarige aanvaller. "Of ik niet zo enthousiast ben? Het kan beter, maar dat weet hij zelf ook. Hij is nog jong, hij doet echt z’n best en werkt keihard. Hij zal toch wel iets hebben? Hopelijk komt dat er een keer uit", zo klonk het op de persconferentie in aanloop naar Utrecht-uit.