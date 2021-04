Directeur Schalke ernstig bedreigd: ‘Ze wilden me overgieten met benzine’

Alexander Jobst is het slachtoffer geworden van ernstige bedreigingen. De directeur van Schalke 04, die zijn vertrek bij de club al heeft aangekondigd, moest zelfs enige tijd persoonlijk beveiligd worden. Anonieme bedreigers hadden het gemunt op zijn kinderen en dreigden Jobst te overgieten met benzine, zo heeft de directeur bevestigd tegenover Bild. De Schalke-bestuurder, die de bedreigingen meenam in zijn beslissing om te stoppen, doet een dringende oproep aan de supporters.

Jobst treedt op 30 juni na tien jaar af als onderdeel van het bestuur van Schalke. Hij noemde de anonieme vijandigheid en bedreigingen waarmee hij en zijn familie al enige tijd worden geconfronteerd als de reden voor de beslissing. "Ik wil dat iedereen een paar seconden pauzeert voordat hij iets plaatst en zich afvraagt: 'Wat doe ik hier?'", zei de 47-jarige Jobst. "Natuurlijk is Schalke een bijzondere en emotionele club. Maar uiteindelijk is het gewoon voetbal. Het mag niet normaal worden dat het bestuur van een voetbalclub persoonlijke bescherming moet krijgen."

De bedreigingen gingen heel ver, zo gaf Jobst te kennen. "Anonieme e-mails, brieven en berichten op social media. Iemand stuurde zelfs: 'We weten waar je kinderen op school zitten. Weet je zeker dat ze iedere dag thuiskomen?'", verklaarde Jobst de anonieme berichten. "Er zijn zelfs mensen geweest die mij letterlijk wilden overgieten met benzine en in brand dreigden te steken. Geloof me, dan is er echt iets met je aan de hand. 'Of ik creëer Schalke of Schalke creëert mij', heb ik altijd gezegd. Nu kan ik zeggen: 'Ik ben de volgende die Schalke heeft geleid'. Ik kan nog steeds met zekerheid zeggen dat Schalke in mijn hart zit."

Het contract van Jobst liep bij Schalke nog door tot 2024, maar desondanks heeft de bestuurder besloten vroegtijdig een punt te zetten achter zijn tijd bij die Königsblauen. "Het gaat me niet om de kritiek, daar heb ik altijd goed mee om kunnen gaan. Maar als er bedreigingen worden geuit, ga je een grens over. Helemaal als je familie daarbij betrokken wordt. Ik heb er lang over gesproken met m'n familie en ben tot de conclusie gekomen dat het tijd is om mijn verantwoordelijkheid over te dragen."

Jobst zit sinds 2011 in de Raad van Bestuur van Schalke en is verantwoordelijk voor marketing, sales en organisatie. De club beleeft een dramatische slechte voetbaljaargang en stevent af op rechtstreekse degradatie uit de Bundesliga. Schalke staat stijf onderaan, wist dit seizoen slechts één wedstrijd te winnen en verzamelde tien schamele puntjes. De achterstand op plek zestien, die aan het einde van de rit recht geeft op het spelen van promotie/degradatiewedstrijden, bedraagt liefst vijftien punten. Degradatie lijkt daarmee onafwendbaar.