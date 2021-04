Advocaat kiest voor PSV-variant bij bezoek Feyenoord aan FC Utrecht

Zondag, 11 april 2021 om 11:04 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:40

Dick Advocaat heeft de opstelling van Feyenoord zondagochtend prijsgegeven. De coach kiest voor een 5-3-2-systeem, net zoals enkele weken geleden tegen PSV (1-1). Marcos Senesi keert terug in de defensie en de Argentijnse stopper wordt geflankeerd door Uros Spajic en Eric Bottegin. Op de flanken staan Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia geposteerd. Het duel in de Galgenwaard begint om 12.15 uur.

Het middenveld van Feyenoord in Utrecht bestaat uit Leroy Fer, Jens Toornstra en Mark Diemers. Aanvoerder Steven Berghuis en Bryan Linssen vormen zondagmiddag de voorhoede van de bezoekers uit Rotterdam. Justin Bijlow krijgt in het doel wederom de voorkeur boven de richting Inter Miami FC vertrekkende Nick Marsman. Robert Bozenik, die vorige week nog een basisplaats had in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-0), moet genoegen nemen met een plaats op de reservebank. Ook onder meer Ridgeciano Haps, Lucas Pratto en Luis Sinisterra starten als reserve in de Domstad.

Eerder dit seizoen, in november vorig jaar, hielden Feyenoord en FC Utrecht elkaar in bedwang in De Kuip: 1-1. Geertruida redde destijds een punt voor de Rotterdamse club, nadat Mark van der Maarel de bezoekende ploeg op voorsprong had gebracht. Feyenoord verloor voor het laatst op 28 februari tegen AZ (4-2). Sindsdien werden acht punten behaald uit vier wedstrijden. FC Utrecht wist vijf van de laatste zeven Eredivisie-duels in winst om te zetten en mede hierdoor is de ploeg van trainer René Hake gestegen naar de zevende plaats. Het is een periode van topwedstrijden voor de thuisclub, want donderdag 22 april volgt de uitwedstrijd tegen bekerfinalist Ajax.

Opstelling FC Utrecht: Oelschlägel; Ter Avest, Janssen, Van der Maarel, Warmerdam; Van Overeem, Maher, Gustafson; Boussaid, Kerk, Van de Streek

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Spajic, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Diemers, Berghuis en Linssen