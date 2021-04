Joey Kooij reageert in Goedemorgen Eredivisie op tirade van Janssen

Zondag, 11 april 2021 om 11:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:46

Joey Kooij heeft zondagmorgen in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN gereageerd op de felle kritieken die verdediger Roel Janssen van Fortuna Sittard zaterdagavond uitte aan zijn adres. Janssen werd in de wedstrijd tegen FC Emmen (1-3 verlies) na vijftig minuten spelen van het veld gestuurd na een overtreding op Paul Gladon en was het daar duidelijk niet mee eens. "Deze jongen kan gewoon niet fluiten", foeterde Janssen.

Bij een 0-0 stand trok Janssen Gladon aan zijn arm naar beneden in een kansrijke positie, waarop Kooij de centrumverdediger van het veld besloot te sturen. "Op zo'n moment ben je heel boos", vertelde Janssen na afloop. "Er valt ook niet te praten met de man. Een heel arrogant ventje, dus daar kun je toch niks mee. Het is gewoon verschrikkelijk. Ik heb meerdere wedstrijden van hem gezien en het is gewoon dramatisch. Het neemt niet weg dat ik een heel domme fout heb gemaakt en het team ontzettend benadeeld heb", herhaalt Janssen, "maar die tweede penalty vind ik geen penalty."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kooij, die tot overmaat van ramp door een technische storing niet kon douchen bij Fortuna na afloop van het duel, werd zondagochtend door presentator Milan van Dongen geconfronteerd met de felle kritieken aan zijn adres. "Natuurlijk is dat niet leuk om te horen", aldus Kooij. "Ik denk dat dit een perfect voorbeeld is van een speler die geïnterviewd wordt terwijl hij nog vol in de emotie van de wedstrijd zit. Ik denk dat als Roel dit terugziet, hij ook denkt: misschien is het niet heel handig dat ik het op deze manier heb gedaan."

Roel Janssen pakt scheidsrechter Joey Kooij ongenadig hard aan in interview

Roel Janssen speelde zaterdagavond een hoofdrol met een rode kaart bij het treffen tussen Fortuna Sittard en FC Emmen (1-3) Lees artikel

Emmen is aan een ongekende opmars bezig om te ontkomen aan degradatie en vervolgde tegen Fortuna een knappe ongeslagen reeks van zeven wedstrijden. Uit de strafschop na de overtreding van Janssen zette Sergio Peña Emmen op voorsprong. Dimitrios Emmanouilidis deed nog wel iets terug namens de thuisploeg, maar een rake strafschop van Glenn Bijl en een treffer in blessuretijd van Gladon bezorgden Emmen alsnog een zwaarbevochten zege. "Het was een wedstrijd met grote belangen", wist ook Kooij. "Emmen strijdt tegen degradatie, Fortuna voor Europees voetbal. Er zitten vijf belangrijke beslismomenten in het duel waarvan er op één veel weerstand kwam. Dat begrijp ik."

De IFAB, de spelregelcommissie van de FIFA, voerde in 2016 enkele belangrijke wijzigingen door in de spelregels. De belangrijkste wijziging daarbij was de aanpassing van de zogenaamde 'triple punishment' bij het toekennen van een strafschop. "Op het moment dat een speler in het strafschopgebied ten val wordt gebracht door middel van vasthouden, duwen of als de bal niet meer binnen bereik is, komt daar een rode kaart bij", legt Kooij het nogmaals uit. "In dit geval wordt de speler vastgehouden in een scoringspositie en dus is het een rode kaart."

Volgens Hans Kraay junior moet de schuld niet bij Kooij worden gezocht en is het vooral de UEFA die kritisch naar de reglementen moet kijken. "Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit of Joey Kooij goed of niet goed heeft gefloten", aldus Kraay junior. "Dit is gewoon de schuld van de UEFA. Dat is een gedateerd bedrijfje. Hier kan Joey Kooij niks aan doen. Dit zijn die achterlijke regels waar Marco van Basten graag iets aan wilde veranderen en nu Arsène Wenger zich hard voor maakt. Ze luisteren gewoon niet, de UEFA."