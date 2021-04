Zidane reageert op Koeman en uit zorgen: ‘Ik weet niet hoe dit gaat aflopen’

Zondag, 11 april 2021 om 10:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:15

Real Madrid vergrootte zaterdagavond de kansen op de prolongatie van de landstitel in Spanje. Het team van trainer Zinédine Zidane was in el Clásico met 2-1 te sterk voor Barcelona, dat al ruim vier maanden ongeslagen was in competitieverband. Real Madrid en Atlético Madrid delen nu de koppositie, al speelt de ploeg van trainer Diego Simeone zondagavond nog bij Real Betis. Barcelona heeft voorlopig één punt minder dan de concurrenten uit de hoofdstad. Zidane was trots op de spelers van de Koninklijke.

“Ik houd een zeer goed gevoel over aan deze wedstrijd. We begonnen goed en daarna werd het moeilijk omdat Barcelona een zeer goede tegenstander is. Een goede en verdiende zege. We kregen veel kansen om een derde treffer te maken. Al met al een zeer verdiende overwinning”, benadrukte Zidane, die niet op één lijn zat met Ronald Koeman. De trainer van Barcelona was boos op scheidsrechter Jesús Gil Manzano, omdat Barcelona in de slotfase geen penalty kreeg toen Martin Braithwaite naar de grond ging na contact met Ferland Mendy. Ook vond de Nederlander de blessuretijd van vier minuten veel te weinig.

Discutabel moment in de slotfase ?? Had dit een strafschop moeten zijn voor Barcelona? ?? Ronald Koeman is boos en krijgt geel ??#ZiggoSport #LaLiga #MoTD #RealMadridBarça #ElClasico pic.twitter.com/RGlmrULv0M — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 10, 2021

Volgens Zidane is die kritiek niet terecht. “Iedereen beleeft het op zijn eigen manier. Als de scheidsrechter niet gefloten heeft voor een penalty, is dat omdat het geen penalty was. De scheidsrechter maakt de keuze of het vier, vijf of zes minuten is. Voor ons is datgene wat we op het veld hebben laten zien het allerbelangrijkste. We hebben veel kansen gecreëerd. We zijn blij, dit was een verdiende overwinning.”

Real Madrid gaat nu gedeeld aan kop in LaLiga, maar dat is Zidane om het even. “Er gaat niks veranderen, er staan nog acht speeldagen op het programma. We moeten genieten van deze zege en van de overwinning op Liverpool. Dat zijn wedstrijden waarin we heel hard hebben gewerkt. Nu moeten we goed uitrusten omdat enkele spelers klachten hebben. Ik weet niet hoe dit gaat aflopen. Fysiek gezien zitten we aan onze limiet. We hebben moeite om het eindsignaal te halen. Maar we leven nog, we gaan uitrusten en we gaan ons voorbereiden op de wedstrijd van woensdag”, doelde hij op het weerzien met Liverpool in de Champions League. Vier dagen later wacht een uitduel met streekgenoot Getafe.