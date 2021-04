Teleurgestelde Petrovic: ‘Of hij speelt nog vijf keer of hij speelt niet meer’

Zondag, 11 april 2021 om 09:10 • Daniel Cabot Kerkdijk

Willem II had zaterdag een complete off-day tegen Heracles Almelo. Het team van Zeljko Petrovic ging met liefst 4-0 onderuit in Almelo en dus blijven de zorgen over degradatie uit de Eredivisie aan. De Tilburgers staan zestiende en hebben maar één punt meer dan nummer zeventien FC Emmen, dat bezig is aan een opmars in de Eredivisie. Petrovic nam na afloop zoals gewoonlijk geen blad voor de mond.

Vooral Mike Trésor Ndayishimiye, die in de rust werd gewisseld voor Ché Nunnely, moest het ontgelden. “Als iemand steekpassjes wil geven en het lukt niet, dan kan ik het wel begrijpen. Hij is wel het type speler dat het verschil kan maken, qua openingen. Als hij daar zin in heeft. Dat irriteert mij, een beetje flegmatiek”, vertelde de trainer van Willem II aan ESPN.

“Maar hoe hij vandaag speelde, dat kunnen wij niet meer accepteren. Of hij wil nog vijf wedstrijden spelen of hij wil niet meer spelen. Misschien moeten wij ook een gesprek voeren, net als bij ADO Den Haag. Gewoon kijken: wie wil en wie wil niet?”, vroeg Petrovic zich openlijk af. Ndayishimiye was vorig seizoen een van de smaakmakers van Willem II, maar ook hij ontspringt deze voetbaljaargang niet aan de sportieve malaise.

Ndayishimiye kwam voor het eerst in zijn Eredivisie-carrière tot geen enkel schot of gecreëerde kans in een wedstrijd als basisspeler (39e basisplaats). “Ik kan wel vertrouwen geven en vertrouwen geven, maar op een gegeven moment houdt het op”, benadrukte Petrovic, die logischerwijs ook niet tevreden was over het spel van de rest van de Willem II-spelers. “De eerste corner zat er meteen in en het tweede schot op doel was de 2-0.”

“Dat waren cruciale fouten. Ik wil het niet eens hebben over de kansen die wij in de eerste helft kregen. Zoals wij na rust speelden, is Willem II-onwaardig.” Het enige schot op doel tegen Heracles werd gelost in de 85e minuut door rechtsback Leeroy Owusu, daarvoor loste Willem II slechts vijf schoten zonder tussen de palen te mikken (negen in totaal).