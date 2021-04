Politie-inval bij Dortmund-talent Moukoko (16) zorgt voor veel vragen

Zondag, 11 april 2021 om 08:41 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:08

De politie in Dortmund heeft afgelopen week een inval gedaan in de woning van Youssoufa Moukoko, zo schrijven Duitse media. Borussia Dortmund wil voorlopig niet op de berichtgeving over het zestienjarige toptalent reageren en gaat een gesprek met de aanvaller aan. Politiewoordvoerder Oliver Peiler bevestigt aan BILD dat de politie is uitgerukt omdat een ex-vriendin opgesloten zat in de woning en niet naar buiten kon.

Ruhr Nachrichten schrijft dat Moukoko en zijn ex-vriendin ruzie hadden gehad. De aanvaller wilde het gesprek op een later tijdstip voortzetten, omdat hij weg moest. Dat zou de reden zijn geweest dat hij de vrouw had opgesloten. De dame in kwestie bleef alleen in de woning achter, kon niet naar buiten en belde de politie op. De ex-vriendin werd uiteindelijk bevrijd en besloot geen aanklacht in te dienen tegen Moukoko, die hoe dan ook nader onderzoek van de politie tegemoet kan zien. De zaak wordt hoog opgenomen.

De leeftijden van de hoofdrolspelers worden door de media uitgebreid besproken. Zo kregen Moukoko en diens ex-vriendin een relatie toen de aanvaller nog 14 jaar was en de dame in kwestie 21 jaar. In Duitsland is de wettelijke seksuele meerderjarigheid desalniettemin 14 jaar, zolang de andere partner niet ouder is dan 21 jaar. Er wordt hoe dan ook al jaren getwijfeld aan de leeftijd van Moukoko, die op twaalfjarige leeftijd al in de Onder-17 van Borussia Dortmund speelde en onvoorstelbare doelpuntenmoyennes behaalde.

De op 20 november 2004 geboren Moukoko maakte één dag na zijn zestiende verjaardag zijn debuut in het eerste van Borussia Dortmund: hij maakte als invaller zijn opwachting in de 2-5 zege op Hertha BSC. Sindsdien staat de teller van Moukoko op veertien Bundesliga-duels en drie treffers, terwijl hij in slechts twee optredens langer dan 45 minuten op het veld stond. Moukoko is sindsdien de jongste speler (16 jaar, 1 dag) en de jongste doelpuntenmaker (16 jaar, 28 dagen) in de Bundesliga en hij werd met 16 jaar en 18 dagen ook de jongste voetballer ooit in de Champions League.