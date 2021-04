Clasie reageert op gokpraktijken: ‘Het is iets heel kleins dat groot is gemaakt’

Zondag, 11 april 2021 om 08:05 • Daniel Cabot Kerkdijk

AZ legde in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie zaterdag de druk weer bij PSV. Het team van Pascal Jansen was dankzij doelpunten van Jordy Clasie en Dani de Wit met 2-0 te sterk voor Sparta Rotterdam. Het was een bijzonder duel voor Clasie, die in de plaats van de geschorste Teun Koopmeiners speelde en daarmee zijn eerste basisplaats dit seizoen in de Eredivisie kreeg. De voltreffer in de dertiende minuut was zijn eerste doelpunt in de Eredivisie sinds 21 oktober 2018, toen nog in het shirt van Feyenoord.

Voor Clasie was het pas zijn eerste doelpunt in het shirt van AZ. De middenvelder kampte dit seizoen met een schaambeenblessure en zat onlangs een schorsing van twee wedstrijden uit vanwege gokken op duels in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Daarover wilde Clasie niet veel kwijt. "Ik wil daar niet te veel over zeggen. Ik ben twee wedstrijden geschorst geweest, het is prima zo”, vertelde Clasie na afloop van de wedstrijd voor de camera van ESPN.

“Ik wil me nu gewoon focussen op het voetbal. Het is iets heel kleins dat groot is gemaakt en ik ga me ook niet uitspreken of het terecht was of niet. Ik wil weer op het veld staan en, net als vandaag, belangrijk zijn waar dat mogelijk is.” Clasie had samen met vrienden een account aangemaakt waarmee werd gegokt. Er is geen sprake geweest van matchfixing of gokken op eigen wedstrijden.

De beroepscommissie van de KNVB achtte Clasie wel schuldig aan het afsluiten van ongeoorloofde weddenschappen. De naam van de speler werd in het gepubliceerde vonnis weggehaald, maar omdat de clubnaam wel werd genoemd, was het een kwestie van tijd dat de naam op straat zou komen te liggen. Clasie zat de schorsing uit in een periode dat hij door zijn blessureleed niet in actie kon komen voor AZ.

Koopmeiners en Fredrik Midtsjø krijgen van Jansen de voorkeur boven Clasie. “Ik ben het niet eens met het aantal speelminuten dat ik krijg, maar ik moet ook realistisch zijn. Het team staat dit seizoen gewoon erg goed en vooral het middenveld draait goed”, erkende Clasie. “Ik begrijp daardoor dat er weinig wordt gewisseld en dan is het lastig om ertussen te komen.”