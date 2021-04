Forse kritiek in Spanje op Sergiño Dest: ‘Een doodzonde in de voetballerij’

Zondag, 11 april 2021 om 07:30 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:52

Sergiño Dest heeft zaterdag geen goede indruk achtergelaten in el Clásico tussen Real Madrid en Barcelona (2-1). Een ongelukkig moment van de verdediger leidden de 2-0 van de regerend landskampioen in: na een schot van Toni Kroos uit een vrije trap draaide de ex-speler van Ajax zich om zonder naar de bal te kijken, waarna het leer via zijn rug en het hoofd van Jordi Alba achter Marc-André ter Stegen belandde. Tot overmaat van ramp werd Dest in de rust gewisseld door Ronald Koeman, die met de entree van Antoine Griezmann in de tweede helft voor een ander systeem koos en Óscar Mingueza als rechtsback liet spelen.

Dest kreeg de voorbije weken juist lovende kritieken in Spanje. Hij was een van de redenen van het succes van Barcelona, dat sinds 5 december vorig jaar niet meer had verloren. “Ik ben erg verrast door Dest”, zei oud-voetballer Roberto Carlos zelfs vlak voor aftrap, in gesprek met Real Madrid TV. “Het is een behendige voetballer die ik niet kende en een hoog niveau haalt.” Na nog geen half uur spelen was Dest echter de gebeten hond op sociale media en ook media en commentatoren namen geen blad voor de mond.

En daar is de Duitser! ???? Toni Kroos schiet met enig fortuin de 2-0 tegen de touwen. Via Dest en Alba gaat de vrije trap binnen ? Is de achterstand nu al onoverbrugbaar voor Barcelona? ??#ZiggoSport #LaLiga #MoTD #RealMadridBarça #ElClasico pic.twitter.com/lFT9o2fZig — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 10, 2021

“Dat was Dest nu net heeft gedaan, zou in het professionele voetbal niet moeten gebeuren”, benadrukte oud-voetballer Álvaro Benito bij Movistar+. “Je mag de bal nooit uit het oog verliezen. Dat is een doodzonde in de voetballerij.” Louis van Gaal deed in de rust in de studio van Ziggo Sport de lichaamsbeweging van Dest na. “Ik zou helemaal gek worden in de kleedkamer, hij is nog een verdediger ook...", verzuchtte de oud-trainer van Barcelona.

Dest krijgt er ook in de Spaanse kranten van langs. “Een absurditeit van Dest in aanloop naar de 2-0”, verwees Marca naar de manier waarop de Amerikaans international zijn lichaam draaide zonder naar de bal te kijken. “Via zijn rug belandde de bal in het doel. In offensief opzicht voegde hij niets toe en Koeman slachtofferde hem dan ook in de rust.” Een andere krant uit Madrid, AS, keek ook met verbazing toe. “Koeman liet Dest vrijwel als een vleugelaanvaller spelen, waardoor de rechterkant in de eerste helft net een vergiet leek. Het lekte aan alle kanten. Een lek waar Barcelona eens grondig naar moet kijken. Dest was, net als tegen Real Sociedad, voortdurend in beweging, maar veel minder gevaarlijk.”

Het Catalaanse Sport deelt alleen maar vijven en zessen uit. Voor Dest was een vijf het hoogst haalbare. “Hij leed niet in defensief opzicht omdat hij er niet was”, klinkt het ironisch. “Hij was alleen maar bezig met aanvallen, maar zelden maakte hij een juiste keuze. Via zijn kant was Real Madrid vrijwel altijd gevaarlijk en Mingueza was niet tegen alles opgewassen.” In de optiek van Mundo Deportivo voegde Dest ‘niets toe’. “Helemaal niets. Dest zorgde niet voor meer diepgang en had geen individuele actie in huis. Daarnaast liet hij grote gaten in defensief opzicht vallen, waardoor Mingueza het moeilijk had. Bij de 2-0 ging hij ook nog eens in de fout.”

Liefst zeven basiskrachten van Barcelona kregen een onvoldoende van El Desmarque, maar niemand kan aan de beoordeling van Dest tippen: een twee. “Een voetballer van Barcelona mag een dergelijke fout niet maken. Dat zou niet toegestaan mogen worden. Waar keek Dest in vredesnaam naar? Hij hielp Mingueza ook niet om Vinicius Junior af te stoppen.”