Heracles Almelo gaat opnieuw tekeer tegen dramatisch Willem II

Heracles Almelo heeft zaterdag hard uitgehaald tegen Willem II in de Eredivisie. Het team van Frank Wortmuth legde de bezoekers uit Tilburg op de pijnbank: 4-0. Heracles won liefst tien van de laatste twaalf thuisduels met Willem II in de Eredivisie (twee remises) en scoorde in zeven van die wedstrijden minstens drie keer, waaronder in de laatste drie.

Een vroege voorsprong van Heracles is dit seizoen geen zeldzaamheid. Het team van Wormuth stond dit seizoen, tot zaterdag, al vier keer binnen zes minuten op voorsprong en ook Willem II moest eraan geloven. Sinan Bakis kopte in de vijfde minuut overtuigend binnen na een hoekschop van Rai Vloet: 1-0. Het vroege openingsdoelpunt ten spijt, de storm ging liggen en de teams van Wormuth en Zeljko Petrovic hielden elkaar in evenwicht. Het balbezit was voor Heracles en Willem II was niet bij machte om gevaarlijk te worden.

Bakis sloeg na 38 minuten spelen voor een tweede keer toe. De aanvaller ontsnapte opnieuw aan de Tilburgse verdediging door dit keer van dichtbij binnen te tikken na een lage voorzet van Kasper Lunding Jakobsen: 2-0. Het was voor Bakis alweer zijn zesde doelpunt van het kalenderjaar. Petrovic stak in de rust ongetwijfeld een donderpreek af, maar koos uiteindelijk voor slechts één nieuw gezicht: Trésor Ndayishimiye werd vervangen door Ché Nunnely.

Willem II begon ongetwijfeld met goede bedoelingen aan de tweede helft, maar de snelle 3-0 van Heracles kwam wel heel eenvoudig tot stand. Robin Pröpper stond onwaarschijnlijk vrij na een hoekschop, waarna hij de 3-0 binnenkopte en zijn honderdste duel als Heraclied met een doelpunt opluisterde. Het was voor de captain van Heracles tevens eerste Eredivisie-goal sinds 27 januari 2018.

Willem II maakte in de tweede helft een futloze indruk en leek de nederlaag al te hebben geaccepteerd. Petrovic was duidelijk niet tevreden en gebruikte dan ook al zijn wissels, ook mede om eventuele schorsingen te voorkomen. Tot overmaat van ramp liep de score nog verder op. Een aanval van Heracles over de rechterflank ging te snel, waarna Vloet vrij binnen kon tikken en zijn veertiende van het seizoen kon maken.

Heracles doet daardoor goede zaken in de strijd om de play-offs en staat in afwachting van de wedstrijd van FC Twente bij PEC Zwolle op de achtste plaats. Willem II, dat tot het verloren duel tegen AZ van vorige week zaterdag, aan een goede reeks bezig was (zes wedstrijden zonder nederlaag), blijft zestiende.