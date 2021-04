Marco Reus beëindigt na midweekse treffer enorme droogte in Bundesliga

Zaterdag, 10 april 2021 om 20:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:34

Borussia Dortmund heeft zaterdagavond weer eens een uitduel in de Bundesliga in winst weten om te zetten. De ploeg van trainer Edin Terzic had alle mogelijke moeite met VfB Stuttgart, maar zegevierde wel: 2-3. Marco Reus, die dinsdag in de Champions League al tot scoren kwam tegen Manchester City (2-1 nederlaag), maakte na een droogte van veertien wedstrijden (1079 minuten) weer eens een treffer in de Bundesliga. Ook voor Jude Bellingham kreeg het duel een gouden randje. De middenvelder scoorde voor het eerst in het shirt van Dortmund op het hoogste niveau. Door de zege neemt Dortmund de vijfde plek over van Bayer Leverkusen, dat maandag op bezoek gaat bij TSG Hoffenheim.

Dortmund leek op voorhand een lastige avond tegemoet te gaan, daar de ploeg slechts één van de laatste zes uitduels in de Bundesliga in winst wist om te zetten. Stuttgart daarentegen presteert uitstekend in eigen huis en was al zes duel ongeslagen op eigen bodem. Dit keer kwam de ploeg van trainer Pellegrino Matarazzo eveneens snel op voorsprong. Borna Sosa zorgde vanaf de linkerkant van het veld voor het voorbereidende werk, waarna Sasa Kalajdzic hoog boven alles en iedereen uittorende en de bal diagonaal achter Marwin Hitz in het doel kopte: 1-0.

Even voor de openingstreffer dacht Tanguy Coulibaly al de openingstreffer te maken, maar daar stak Reus ternauwernood een stokje voor. Dortmund kwam nadien beter in de wedstrijd en leek via Reus op gelijke hoogte te komen. De aanvoerder controleerde de bal fraai met de borst, maar moest toezien hoe doelman Gregor Kobel net op tijd in de hoek lag. Twee minuten na rust was het wel raak. Giovanni Reyna legde de bal op de rand van het strafschopgebied terug op Bellingham, waarna de middenvelder voor zijn eerste Bundesliga-doelpunt ooit aantekende. Dortmund profiteerde optimaal van het veldoverwicht, daar Reus vijf minuten na de openingstreffer al voor de voorsprong zorgde.

De aanvoerder stond aan het einde van een goed uitgespeelde aanval en liet Kobel met een schot in de rechterhoek voor de tweede keer kansloos. Het duurde lang voordat Stuttgart iets terugdeed. Een kwartier voor tijd kwam de ploeg er met vijf man uit, waarna Daniel Didavi oog in oog met Hitz kwam te staan en de bal koel in de verre hoek schoof: 2-2. Heel lang kon de thuisploeg echter niet genieten van de gelijkmaker en een eventueel resultaat. Amper een minuut later trok Dortmund het duel alweer naar zich toe. Ansgar Knauff legde de bal goed voor zijn rechter en haalde vanaf de rand van het strafschopgebied doeltreffend uit in de rechterhoek: 2-3. Die klap kwam Stuttgart niet meer te boven.