Ziyech ziet concurrenten excelleren in galavoorstelling op Selhurst Park

Zaterdag, 10 april 2021 om 20:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:23

Chelsea heeft zich zaterdagavond uitstekend herpakt van de pijnlijke nederlaag zeven dagen geleden tegen West Bromwich Albion. De manschappen van Thomas Tuchel schoten tegen Crystal Palace uit de startblokken en stonden na een half uur al met 0-3 voor. Onder aanvoering van uitblinkers Kai Havertz en Christian Pulisic werd het uiteindelijk 1-4. Hakim Ziyech speelde met een korte invalbeurt een marginale rol. Chelsea klimt naar de uiterst belangrijke vierde plek, al zou West Ham United die zondag weer kunnen overnemen.

Chelsea kende een vliegende start op Selhurst Park en stond binnen tien minuten met 0-2 voor. Kai Havertz kreeg alle tijd en ruimte om aan de rechterzijde van het strafschopgebied te draaien en vervolgens in kalmte de verre hoek te zoeken: 0-1. Twee minuten later zette diezelfde Havertz met een lage pass Christian Pulisic aan het werk. De Amerikaan nam aan met rechts en vlamde de bal met links hard in de kruising: 0-2.

Havertz liet daarna een hoogstandje zien, door de bal in zijn aanname schitterend over Patrick van Aanholt te tikken. De volley die volgde van de voet van de Duitser werd gekeerd door Vicente Guaita, waarmee een fantastisch doelpunt werd voorkomen. Na een half uur scoorde Chelsea opnieuw, toen Kurt Zouma boven iedereen uittorende en uit een vrije trap van Mason Mount raak kopte: 0-3. Callum Hudson-Odoi zag daarna een gevaarlijke inzet gekeerd worden door Guaita, terwijl Van Aanholt op de doellijn voorkwam dat Zouma nogmaals met het hoofd scoorde.

Crystal Palace had in de eerste helft niets te vertellen, maar wist na een uur spelen wel iets terug te doen. Christian Benteke kopte raak uit een voorzet van de over links opgekomen Jeffrey Schlupp: 1-3. Chelsea raakte echter niet in de war van de tegenslag en vergrootte de marge in de 78ste minuut terug tot drie. Een lage voorzet van Reece James werd door een sliding van verdediger Gary Cahill, zodat Pulisic bij de tweede paal kon intikken: 1-4.

Ziyech kwam in de 83ste minuut in het veld en bood Havertz even later met een steekballetje een vrije schietkans. Het schot van Havertz miste echter richting om Guaita te kunnen verrassen. Even later tastte Ziyech bij de tweede paal mis na een pass van Ben Chilwell.