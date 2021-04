Galatasaray stelt opnieuw teleur: doelpunt Babel, rode kaart Donk

Zaterdag, 10 april 2021 om 20:09 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:20

Galatasaray heeft opnieuw niet kunnen winnen in de Süper Lig. Het team van trainer Fatih Terim kwam zaterdagavond niet verder dan een gelijkspel in eigen huis tegen Fatih Karagümrük: 1-1. Galatasaray won slechts één van de laatste zes competitieduels, een 0-3 zege bij Kayserispor, en heeft een achterstand van vijf punten op koploper Besiktas. De stadsgenoot speelt zondag nog uit tegen laagvlieger Erzurum BB.

Galatasaray dacht na negen minuten al aan de leiding te gaan toen Mostafa Mohamed van dichtbij de bal achter doelman Emiliano Viviano schoot. De VAR wees scheidsrechter Ali Palabiyik er echter op dat Babel in de opbouw de bal met de hand had aangeraakt en dus ging de openingstreffer niet door.

GOL! Babel !dk'62 Galatasaray 1-1 Karagümrük -------------------------------- Bu sayfa telif sebebi ile kapanacaktir. Lütfen ana hesabi takip edelim > @GOLAZOOOSports pic.twitter.com/sTplgjIZ8I — 6Pas (@ediniz_takip) April 10, 2021

Het was Fatih Karagümrük, met Jeremain Lens als basiskracht, dat de wedstrijd na een uur spelen wél uit balans bracht. De even daarvoor voor Lens ingevallen Yannis Salibur kon ongehinderd aan de linkerkant op het strafschopgebied afstormen en schoot laag richting de rechterhoek. Doelman Fernando Muslera maakte geen sterke indruk door de inzet maar half te keren én het leer in de voeten van Alassane Ndao te schuiven.

De vreugde bij het bezoek was van korte duur, daar Galatasaray twee minuten later al op 1-1 kwam. Fatih Karagümrük wilde al voetballend onder de druk van het team van Terim uitkomen, maar raakte de bal vervolgens een meter voor het eigen strafschopgebied kwijt. Het was uiteindelijk Babel die op de been bleef en het leer in de rechterhoek schoot.

??78' Ryan Donk ?? VAR uyarisi sonrasi pozisyonu izleyen Ali Palabiyik, Ryan Donk'un Sobiech'e müdahalesi nedeniyle Hollandali futbolcuya kirmizi kart gösterdi. ?? Galatasaray 1-1 Karagümrük pic.twitter.com/l3TyJa3Dvr — PERITV (@recep_peri) April 10, 2021

Galatasaray moest het duel uiteindelijk met tien man afmaken. Ryan Donk kreeg enkele minuten na de gelijkmaker een rode kaart, na inmenging van de VAR, voor natrappen jegens Artur Sobiech. Babel kreeg in de slotminuten nog een gele kaart wegens ruw spel.