Zlatan Ibrahimovic maakt het Milan lastig met merkwaardige rode kaart

Zaterdag, 10 april 2021 om 19:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:58

AC Milan heeft zaterdagavond een benauwde zege geboekt in de Serie A. De ploeg van Stefano Pioli kwam tegen Parma in de eerste helft op een verdiende 0-2 voorsprong. Er leek dan ook geen vuiltje aan de lucht voor Milan, totdat Zlatan Ibrahimovic na een uur uit het niets rood pakte. Parma kwam terug tot 1-2, maar slaagde er niet in een resultaat over te houden aan het duel. Rafael Leão counterde in blessuretijd nog naar 1-3. Door de zege verkleint nummer twee Milan de achterstand tot koploper Internazionale tot acht punten, maar i Rossoneri hebben wel een duel meer gespeeld dan de stadgenoot.

Milan begon goed aan de wedstrijd. Franck Kessié zag in de zesde minuut een hard schot over getikt worden door Luigi Sepe, die twee minuten later geen antwoord had op een inzet van Ante Rebic. De Kroaat werd bediend door een fraaie actie van Ibrahimovic, die eerst een lastige halfhoge bal aannam en een tegenstander uitkapte. Rebic werd op vijftien meter van het doel aangespeeld en ramde de bal hard in de kruising: 0-1.

In de fase die volgde had Milan ogenschijnlijk de totale controle over de wedstrijd, zonder enorm gevaarlijk te worden. Ibrahimovic zag een schot geblokt worden door Mattia Bani, maar Kessié had vlak voor rust meer geluk. De middenvelder van Milan stond aan het einde van een mooie aanval, die via een een-twee tussen Theo Hernández en Ibrahimovic bij de Ivoriaan eindigde. Kessié schoot de bal van een meter of elf vervolgens uit de draai binnen: 0-2.

Zlatan moet eraf met rood! ?? De Zweed zou iets hebben geroepen tegen de scheidsrechter... ???#ZiggoSport #SerieA #ParmaMilan pic.twitter.com/SBPnDbz6t1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 10, 2021

In de tweede helft kwam Parma wat beter in de wedstrijd. Een inzet van dichtbij van Graziano Pellè werd gekeerd door de snel uitgekomen Gianluigi Donnarumma, terwijl een artistieke omhaal van Juraj Kucka in de rebound rakelings over vloog. Vrijwel uit het niets werd Ibrahimovic na een uur spelen met direct rood van het veld gestuurd, waarschijnlijk vanwege aanmerkingen op de leiding. Het geloof in een resultaat nam daarmee toe bij Parma, zeker toen zes minuten later de aansluitingstreffer viel. Riccardo Gagliolo schoot van dichtbij raak na terugleggen van Graziano Pellè: 1-2.

Parma zocht met man en macht naar de gelijkmaker, onder meer met een kopbal van Bani, maar Milan bleef tamelijk eenvoudig op de been. In de absolute slotfase maakte Milan het af. Diogo Dalott bediende Rafael Leão, die oog in oog met Sepe scoorde: 1-3.