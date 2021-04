PSG kent zorgeloze generale voor Bayern; mijlpaal voor Xavi Simons

Zaterdag, 10 april 2021 om 18:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:57

Paris Saint-Germain heeft zaterdag eenvoudig gewonnen van RC Strasbourg. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino nam al voor rust een ruime voorsprong op de nummer veertien van de competitie en liep zonder zich overmatig in te spannen uit tot 1-4. Mitchel Bakker speelde de volledige wedstrijd mee, terwijl Neymar geschorst was. Xavi Simons mocht in de slotfase invallen, hetgeen zijn competitiedebuut voor PSG betekende. Nummer twee PSG verkleint de achterstand op Lille OSC tot drie punten. Dinsdag spelen de Parijzenaren in eigen huis de return in de Champions League tegen Bayern München.

In de openingsfase kwam PSG goed weg, toen Adrien Thomasson van afstand de paal raakte. Daarna was het uitsluitend de uitploeg die de klok sloeg en na een kwartier was het voor het eerst raak. Mbappé kapte voorbij zijn tegenstander na een dubbel schijnschot en schoot met links in de korte hoek door de benen van doelman Matz Sels: 0-1. Negen minuten later werd Sarabia op de rand van het strafschopgebied bereikt. De aanvallende middenvelder kapte met links zijn opponent uit, om met rechts af te drukken: 0-2.

Op slag van rust gooide PSG de wedstrijd al in het slot. Kean werd in de zestienmeter van achteruit aangespeeld door Mbappé, waarna de spits uit de draai de rechterhoek vond: 0-3. In de tweede helft leken de Parijzenaren het wat rustiger aan te doen. Kean verprutste een grote kans een-op-een met Sels, terwijl Habib Diallo aan de overzijde van het veld met het hoofd rakelings miste. PSG moest na ruim een uur een tegentreffer incasseren, toen Moïse Sahi Dion uit een lage voorzet vanaf de rechterkant binnentikte: 1-3. Leandro Paredes tekende voor het slotakkoord, door een vrije trap van grote afstand schitterend in de hoek te krullen: 1-4.