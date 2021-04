Na Tagliafico gaat ook Mazraoui met Davids-achtige bril door het leven

Zaterdag, 10 april 2021 om 18:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:41

Noussair Mazraoui heeft zaterdag de lachers op zijn hand gekregen tijdens de training van Ajax in aanloop naar de uitwedstrijd van zondag tegen RKC Waalwijk. De verdediger, die al enige tijd uit de roulatie is met een oogblessure, gaat tegenwoordig door het leven met een Edgar Davids-achtige bril. Ajax deelde zaterdag via social media beelden van de van een blessure terugkerende rechtsback, die overigens nog niet van de partij is tegen RKC. Eerder dit seizoen overkwam Nicolás Tagliafico hetzelfde.

Op 13 februari speelde Mazraoui zijn laatste wedstrijd namens Ajax, toen de verdediger zich in de uitwedstrijd tegen tegen Heracles Almelo (0-2) twintig minuten voor tijd noodgedwongen moest laten wisselen nadat hij een bal op zijn oog kreeg. De situatie leek in eerste instantie op niets ernstigs te wijzen. Mazraoui kon nog wel zien, maar bij inspanning verslechterde zijn zicht. Daardoor moest hij de afgelopen maanden toekijken. Afgelopen weekeinde, na afloop van de gewonnen uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-2), had trainer Erik ten Hag al goed nieuws omtrent Mazraoui.

“Mazraoui heeft groen licht gehad en is weer in training,” zo vertelde Ten Hag zondag. “Hij heeft de afgelopen week stappen op het veld gezet en dat gaan we deze week uitbreiden." Het is niet bekend of Mazraoui alweer deelneemt aan de groepstraining van Ajax. "Maar we hopen dat hij snel weer bij het team kan aansluiten", vervolgde Ten Hag. Sinds de afwezigheid van Mazraoui wordt de rechtsbackpositie voornamelijk ingevuld door Devyne Rensch, die veel complimenten kreeg naar aanleiding van zijn optredens.

De bril van Mazraoui, vermoedelijk op advies van de medische staf van Ajax, doet denken aan die van Davids. De oud-middenvelder van het Nederlands elftal heeft een oogziekte en droeg daarom tijdens zijn actieve loopbaan jarenlang een speciale bril tijdens wedstrijden. Eerder dit seizoen kreeg Tagliafico om dezelfde reden een bril aangemeten bij Ajax. De linksback liep in de thuiswedstrijd tegen Willem II (3-1) een wond op onder zijn oog na een botsing met Vangelis Pavlidis. Tagliafico droeg de bril enkele wedstrijden, totdat zijn oog volledig hersteld was.