De elf van Barcelona: Koeman kiest voor twee Clásico-debutanten

Zaterdag, 10 april 2021 om 19:41 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:56

Ronald Koeman laat Antoine Griezmann buiten de basiself van Barcelona voor Clásico tegen Real Madrid, vanavond vanaf 21.00 uur. De Nederlander kiest voor een 3-5-2-opstelling met Frenkie de Jong op het middenveld. Barcelona verloor niet één van de laatste negentien duels in LaLiga en verzamelde 51 van de 57 mogelijke punten. Alleen Valencia (2-2), Eibar (1-1) en Cádiz (1-1) hielden de Catalanen de voorbije vier maanden van een zege af. De laatste nederlaag van Real Madrid in competitieverband dateert van 30 januari, toen Levante met 1-2 te sterk bleek. Daarna pakte de titelverdediger 23 van de 27 mogelijke punten.

Koeman kiest in de Spaanse hoofdstad voor een driemansdefensie met Clément Lenglet, Ronald Araújo en Óscar Mingueza. Gerard Piqué start op de bank: de veteraan is na ruim een maand hersteld van zijn fysieke klachten. Voor Araújo en Mingueza betekent het de eerste Clásico in hun loopbaan. Ook Junior Firpo, Miralem Pjanic, Riqui Puig en Ilaix Moriba speelden voorlopig nog nooit een Clásico.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Jong begint zodoende dit keer op het middenveld, net als Sergio Busquets en Pedri. Sergiño Dest en Jordi Alba zijn de wing backs in het goed functionerende systeem van Koeman, die in aanvallend opzicht een ander slachtoffer maakte: Griezmann. Lionel Messi en Ousmane Dembélé vormen de voorhoede van Barcelona en voor de Fransman zit er zodoende hooguit een invalbeurt in. Marc-André ter Stegen, die in oktober ontbrak door blessureleed, verdedigt het doel van de Catalanen

Het resultaat in el Clásico is niet doorslaggevend in de strijd om de landstitel, maar een goede uitslag kan een enorme boost betekenen richting de resterende acht speeldagen in LaLiga. Een overwinning van Barcelona betekent dat het team van Koeman als koploper van LaLiga overnacht, met vijf punten meer dan regerend landskampioen Real Madrid én twee punten meer dan Atlético Madrid. Het team van Diego Simeone speelt zondagavond echter nog een uitwedstrijd tegen Real Betis.

Een zege van Real Madrid op Barcelona, dat sinds de 2-1 nederlaag tegen Cádiz op 5 december vorig jaar ongeslagen is, betekent dat de Madrileense clubs voorlopig tot zondagavond evenveel punten zullen hebben én één punt meer dan Barcelona. Een remise in el Clásico, het resultaat waar Atlético het meest bij gebaat is, zou ervoor zorgen dat Barcelona op gelijke hoogte komt met Atlético én dat Real Madrid twee punten minder dan de stadsgenoot heeft. Atlético kan vervolgens bij winst in Sevilla uitlopen op de rivalen.

Clásico-record en doelpuntendroogte

Voor Messi is de wedstrijd tegen Real Madrid een bijzondere: de aanvaller van Barcelona evenaart het recordaantal Clásicos van Sergio Ramos (45). De verdediger en captain van Real Madrid ontbreekt vanavond door blessureleed. Karim Benzema kan, als hij scoort, de vierde speler van Real Madrid in de 21e eeuw worden die in minimaal zeven opeenvolgende LaLiga-duels trefzeker is na Cristiano Ronaldo (vier keer), Gareth Bale en Ruud van Nistelrooij. Niet onbelangrijk: de aanvaller uit Frankrijk vond in niet één van zijn laatste negen wedstrijden tegen Barcelona het net.

Het is voor Koeman zijn tweede Clásico als hoofdtrainer van Barcelona. Op 24 oktober van vorig jaar, in het kader van de zevende speeldag van LaLiga, verliet Real Madrid het Camp Nou met een 1-3 zege op zak. De doelpunten van de Koninklijke kwamen destijds op naam van Federico Valverde, Sergio Ramos en Luka Modric. Ansu Fati maakte het enige doelpunt van de Catalanen en dat was door zijn zware blessureleed van enkele weken later ook voorlopig zijn laatste treffer van het seizoen.

10 april 2010

Het is vandaag exact elf jaar geleden dat Joan Laporta een Clásico als voorzitter van Barcelona beleefde. De vorige maand herkozen preses was op 10 april 2010 van de partij toen de ploeg van Josep Guardiola dankzij doelpunten van Pedro en Lionel Messi met 0-2 van Real Madrid won. De Spaanse topper werd destijds ‘gewoon’ in het Santiago Bernabéu afgewerkt, maar door de renovatie van de Madrileense voetbaltempel zien Laporta en Florentino Pérez elkaar zaterdagavond in het Estadio Alfredo Di Stéfano.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Éder Militão, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos, Valverde; Benzema en Vinícius Júnior.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Lenglet, Araújo, Mingueza; Dest, Pedri, De Jong, Busquets, Jordi Alba; Messi en Dembélé.