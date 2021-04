Nieuwe misstap voor Bayern München; Wout Weghorst blijft maar scoren

Zaterdag, 10 april 2021 om 17:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:30

Bayern München heeft drie dagen na de 2-3 nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de Champions League opnieuw een misstap begaan. Het team van Hansi Flick kwam in eigen huis in de Bundesliga niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen 1. FC Union Berlin. Achtervolger RB Leipzig profiteerde optimal dankzij een 1-4 zege bij Werder Bremen en heeft nu vijf punten minder dan de koploper annex regerend landskampioen. De topper tussen Eintracht Frankfurt en VfL Wolfsburg eindigde tegelijkertijd in 4-3, mede dankzij het achttiende doelpunt van Wout Weghorst. Wolfsburg heeft als nummer drie nu nog maar één punt meer dan Eintracht.

Bayern München - 1. FC Union Berlin 1-1

Het team van Urs Fischer kwam als morele winnaar uit de eerste helft. Bayern, waar Josip Stanisic meteen in de basis debuteerde en Tiago Dantas voor het eerst aan het startsignaal verscheen, domineerde met zestig procent balbezit en méér doelpogingen, maar het ontbrak het team van Flick aan doortastendheid en precisie in de laatste meters. Na iets meer dan twintig minuten spelen kreeg het goed verdedigende Union Berlin, dat zonder de geblesseerde Sheraldo Becker aantrad, zelfs een uitstekende kans om de score open te breken. Een kopbal van Marius Bülter op aangeven van Keita Endo ging echter recht op Manuel Neuer af. Bayern kwam niet verder dan twee pogingen van Thomas Müller.

Ook na rust had Bayern moeite met het stugge Union Berlin. Flick had in de rust al Kingsley Coman ingewisseld voor Leroy Sané en koos halverwege de tweede helft ook voor de entree van David Alaba, Gavin Scott en Benjamin Pavard. Het was uiteindelijk Jamal Musiala die de score na 68 minuten openbrak. Na voorbereidend werk van Pavard en Müller schoot de jongeling de bal vanaf een meter of vijf achter Andreas Luthe. Union Berlin hield dankzij een doelpunt in minuut 85 toch nog een punt over aan de visite aan Beieren. Robert Andrich was na een verre ingooi Tanguy Nianzou te slim af en stelde Marcus Ingvartsen in staat om van dichtbij te scoren: 1-1.

Werder Bremen - RB Leipzig 1-4

Het team van Julian Nagelmsann moest winnen om aansluiting te houden bij koploper Bayern München. De bezoekers hadden in de eerste helft geen kind aan Bremen en pakten halverwege de eerste helft de leiding, toen Dani Olmo aan het einde stond van een schitterende aanval. De middenvelder kreeg de bal na een hakje terug van Marcel Sabitzer en rondde eenvoudig af: 0-1. Twintig minuten later stond de marge door toedoen van Alexander Sörloth al op drie. De spits kopte na een half uur raak op aangeven van Christopher Nkunku en tekende op slag van rust voor de 0-3, door van dichtbij raak te tikken na geklungel in de verdediging bij Bremen.

Na een uur spelen deed de thuisploeg iets terug, toen Milot Rashica mocht aanleggen vanaf elf meter na een handsbal van Kevin Kampl: 1-3. Heel lang kon Bremen echter niet genieten van de aansluitingstreffer, toen Sabitzer amper twee minuten later tussen drie verdediger van Bremen de 1-4 tegen de touwen schoot. Het verzet van de gastheren was daarmee definitief gebroken, waarna Leipzig kansen kreeg om de score verder uit te breiden. Justin Kluivert werd door Nagelsmann na een uur spelen naar de kant gehaald en zag vanaf de tribune hoe zijn ploeg in de slotfase iets gas terugnam en niet meer in gevaar kwam.

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 4-3

In de eerste helft gaven de ploegen van Adi Hütter en Oliver Glasner elkaar geen duimbreed toe. Wolfsburg had slechts zes minuten nodig om aan de leiding te gaan: na een pass van Weghorst werkte Ridle Baku de bal vanaf een meter of achttien in de linkerhoek. Twee minuten later stond het alweer gelijk: Sebastian Rode liet een pass van Erik Durm lopen en Daichi Kamada mikte de bal vanaf veertien meter tegen de touwen. Wofsburg was dicht bij de 1-2 via Baku en later ook Weghorst, maar het was de thuisploeg die met een voorsprong de rust haalde. Na nog geen half uur spelen was André Silva niet te stoppen, waarna Luka Jovic de bal vanaf zeven meter hard achter Koen Casteels schoot.

De start van Eintracht aan de tweede helft was desastreus: na een slordige pass van Djibril Sow bezorgde Baku de bal bij Weghorst, die zijn door Erick Ilsanker aangeraakte inzet in de linkerhoek zag verdwijnen. Wolfsburg wilde meer, maar het was André Silva die het duel wederom uit balans bracht. Na 54 minuten betekende zijn schot in de linkerhoek alweer competitietreffer nummer 23 en enkele minuten later tekende Durm voor de 4-2, na een schot van de Portugees op de paal. Een eigen doelpunt van Tatu enkele minuten voor tijd betekende uiteindelijk de eindstand: 4-3.

Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach 2-2

Het duel tussen Hertha en Gladbach was amper een kwartier oud toen de bezoekers met tien man verder moesten. Matthias Ginter liet zich aan de binnenkant verrassen door Jhon Córdoba, waarna doelman Yann Sommer zich genoodzaakt voelde de doorgebroken aanvaller van Hertha naar de grond te werken. Halverwege de eerste helft profiteerde Hertha van die man-meer-situatie. Córdoba legde de bal op de rand van het strafschopgebied terug, waarna Santiago Ascacíbar de rechterbovenhoek vond: 1-0. Heel lang kon Hertha echter niet van de voorsprong genieten. Vier minuten na de openingstreffer was het Alassane Pléa die de diepte in werd gestuurd en de bal diagonaal raak schoot: 1-1.

Gladbach leek amper hinder te ondervinden van de ondertalsitautie en nam nog voor rust de leiding, toen Lars Stindl mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Niklas Stark op Marcus Thuram. Stindl faalde niet en zette Gladbach op voorsprong: 1-2. Na rust, toen Deyovaisio Zeefuik in de kleedkamer was achtergebleven, trok Hertha het initiatief meer naar zich toe en kwam de ploeg van trainer Pál Dárdai al snel langszij via Córdoba. De aanvaller gleed de bal van dichtbij binnen na een voorzet vanaf rechts van Matheus Cunha: 2-2. Op basis van de kansenverhouding in het tweede bedrijf verdiende Hertha de zege, maar gescoord werd er niet meer.