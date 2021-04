Manchester City verliest tegen tien man: twee schoten, twee goals

Manchester City heeft zaterdag een verrassende nederlaag in de Premier League geleden. Het team van Josep Guardiola ging met 1-2 onderuit tegen Leeds United, dat nota bene een complete helft met tien man op het veld stond, en dat betekent de eerste competitienederlaag in eigen huis tegen een promovendus sinds het 0-2 verlies tegen Reading in februari 2007. Guardiola was met zijn gedachten al bij het weerzien met Borussia Dortmund in de Champions League, daar hij zijn team op zeven plaatsen had gewijzigd ten opzichte van de 2-1 zege op de Duitsers.

Het venijn in de eerste helft zat in de laatste minuten. De eerste veertig minuten waren relatief rustig verlopen, totdat Leeds United het duel uit evenwicht bracht. Na voorbereidend werk van Hélder Costa aan de linkerkant en een pass van Patrick Bamford schoot Stuart Dallas de bal hard en laag via de linkerpaal achter Ederson: 0-1. De bezoekers, waar Pascal Struijk op de bank begon, sloten de eerste helft echter niet af zoals zij gehoopt hadden.

Twee minuten later was Gabriel Jesus het slachtoffer van een grove tackle van Cooper, waarna Andre Marriner een gele kaart trok. De VAR kwam echter tussenbeide en de dienstdoende scheidsrechter bekeek de beelden van het moment terug. Marriner kwam terug op zijn beslissing en stuurde Cooper met een rode kaart van het veld. Bielsa greep meteen in en wisselde Bamford nog voor het rustsignaal in voor Struijk.

Ondanks de ondertalsituatie speelde Leeds United een goede tweede helft; de bezoekers verdedigden met verve en dwongen Manchester City om het met lange afstandsschoten te proberen. Guardiola zag zich na nog geen uur spelen dan ook genoodzaakt om Nathan Aké, die zijn eerste minuten sinds 26 december vorig jaar maakte, naar de kant te halen ten faveure van Ilkay Gündogan. De druk op het doelgebied van Illan Meslier nam zienderogen toe. Een schot van Gündogan ging over en de sluitpost moest in actie komen op pogingen van Fernandinho en Joao Cancelo.

Manchester City poetste de achterstand een kwartier voor tijd alsnog weg. Bernardo Silva bezorgde een pass van Fernandinho in de voeten van Ferran Torres, die het leer in een keer achter Meslier werkte: 1-1. Tot meer was de ploeg van Guardiola niet in staat en het was zelfs Leeds dat in de slotminuten levensgevaarlijk was. Ederson kon nog met een uitstekende tackle voorkomen dat Raphinha voor de winnende treffer kon zorgen, maar daarna betekende het tweede schot van Leeds United op doel ook meteen de 1-2. Na een heerlijke pass van Ezgjan Alioski rende Dallas tussen John Stones en Fernandinho in richting het doelgebied, waarna hij Ederson met een lage inzet passeerde.

Van de voorgaande 28 duels wist Manchester City er liefst 27 te winnen. De zegereeks werd alleen onderbroken door Manchester United, dat de derby begin maart met 0-2 won. De zeperd doet Manchester City niet heel veel pijn, daar de voorsprong op eerste achtervolger Manchester United nog altijd veertien punten bedraagt. De stadsgenoot heeft nog wel twee wedstrijden tegoed.