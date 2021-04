Nederlandse profvoetballer opgepakt in Spanje met vervalst rijbewijs

Zaterdag, 10 april 2021 om 13:20 • Laatste update: 13:28

Een 25-jarige Nederlandse profvoetballer is door de Spaanse verkeerspolitie opgepakt terwijl hij met een Lamborghini over de snelweg racete. Hetzelfde overkwam twee metgezellen die zich eveneens verplaatsten in wagens uit het hoogste segment. De man scheurde ook nog eens met een vervalst rijbewijs in de peperdure auto.

Agenten zagen de drie voertuigen met hoge snelheid voorbijrazen op de linkerrijstrook van de tolweg nabij Girona. Toen de politie hen aan de kant zette, overlegde de voetballer een vals Nederlands rijbewijs. Uit het onderzoek bleek tevens dat de man nooit een rijbewijs had gehaald. De Nederlander wordt beschuldigd van gevaarlijk rijden, het rijden zonder geldig rijbewijs en het vervalsen van een rijbewijs.

De profvoetballer is gearresteerd en werd een dag later vrijgelaten. Spaanse kranten, die zich baseren op politie-informatie, verzekeren dat het gaat om een Nederlander die voetbalt in de Duitse vierde klasse bij Altona 93 uit Hamburg. Bij die club voetbalt één Nederlander en dat is de 25-jarige Aladji Barrie.

Barrie doorliep de jeugdopleiding van FC Emmen en maakte in april 2014 tegen Fortuna Sittard (1-1) 21 minuten voor tijd zijn debuut in het betaald voetbal. Dat waren ook meteen zijn enige competitieminuten in Nederland. Een seizoen later viel hij ook in tegen Excelsior Maasluis (1-4) in het kader van de TOTO KNVB Beker. De voorbije jaren speelde hij voor tal van clubs in de lagere regionen van het Duitse voetbal, afgezien van een blauwe maandag bij FC Lienden.