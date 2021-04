Nathan Aké maakt zaterdag langverwachte rentree bij Manchester City

Zaterdag, 10 april 2021 om 12:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:59

Nathan Aké maakt zaterdag zijn rentree bij Manchester City. De verdediger verschijnt aan de aftrap van het duel met Leeds United in de Premier League. Aké kwam niet meer in actie voor Manchester City sinds hij op Boxing Day negentig minuten meedeed in het thuisduel met Newcastle United (2-0). Mede door een slepende hamstringblessure kwam hij pas negen keer in actie voor de club die hem afgelopen zomer overnam van Bournemouth.

Manager Josep Guardiola zit duidelijk met zijn gedachten bij het weerzien met Borussia Dortmund van komende week in de Champions League. Hij voert liefst zeven wijzigingen door ten opzichte van het elftal dat de Duitsers afgelopen week met 2-1 versloeg. Voor Kyle Walker, Rúben Dias, Rodri, Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez en Phil Foden zit er hooguit een invalbeurt in.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Opstelling Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Aké, Mendy, Fernandinho, Zinchenko, Bernardo Silva, Ferran Torres, Sterling en Gabriel Jesus.

Opstelling Leeds United: Meslier, Ayling, Llorente, Cooper, Alioski, Phillips, Raphinha, Dallas, Roberts, Hélder Costa en Bamford.