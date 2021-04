De opvolger van Ten Hag? ‘Een mooi doel is om ooit trainer van Ajax te worden’

Zaterdag, 10 april 2021 om 09:49 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:49

Fred Grim durft de lat hoog te leggen en hoopt ooit bij Ajax terug te keren. De club uit Amsterdam is zonder meer de rode draad in de loopbaan van de oud-doelman en nu hoofdtrainer van RKC Waalwijk. Grim was als jeugdspeler, reservekeeper, eerste keeper, jeugdtrainer en keeperstrainer een kwart eeuw actief bij Ajax. Als trainer van een kleinere club verloochent Grim zijn Ajax-achtergrond niet en laat hij RKC goed verzorgd voetbal spelen.

“Het geeft voldoening als je team het voetbal kan spelen dat je voor ogen hebt. We hebben daar veel complimenten voor gehad”, vertelt de voormalig interim- en assistent-bondscoach van het Nederlands elftal zaterdag in een interview in De Telegraaf. “Vorig seizoen bleef het te veel bij complimenten en haalden we er te weinig resultaat mee. Dat gaat dit seizoen beter, terwijl we het goede voetbal hebben vastgehouden.”

“Je ziet dat het elftal een jaar verder is in zijn ontwikkeling”, stelt Grim. De 55 -jarige ex-trainer van Jong Ajax en Almere City FC wist al heel vroeg dat hij na zijn actieve carrière trainer wilde worden. Hij maakte zowel Johan Cruijff als Louis van Gaal bij Ajax mee. “Op de bank bij Ajax zat ik altijd dicht bij Louis van Gaal en de andere trainers en heb ik meegeluisterd bij de discussies die ze hadden en goed opgelet als Van Gaal aanwijzingen gaf aan het team. Dat is ontzettend leerzaam geweest.”

“Zoals ik ook altijd notities maakte van de trainingsvormen, spelsystemen en tactische oplossingen die Van Gaal had. Het is heel leerzaam geweest dat ik Cruijff en Van Gaal van dichtbij heb meegemaakt, twee van de grootste trainers in het Nederlandse voetbal.” Grim heeft weliswaar een contract voor een vierde seizoen bij RKC, maar hij durft de lat hoog te leggen. “Als trainer heb ik ook een stip op de horizon. Je wil het maximale bereiken, alles eruit halen wat erin zit. Een mooi doel is om ooit trainer van Ajax te worden.”

“Natuurlijk moet je nuchter blijven en weet je niet of dat ooit aan de orde zal komen, maar ik vind dat je best zulke ambities mag hebben.” Grim is sinds medio 2018 trainer van RKC. In zijn eerste seizoen leidde hij zijn ploeg meteen van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie. In de Eredivisie had RKC het afgelopen seizoen lastig. De Waalwijkers stonden stevig op de laatste plaats, maar ontsnapten aan degradatie toen de competitie vanwege de coronacrisis werd stopgezet en de KNVB geen degradatie besloot door te voeren.