Johan Derksen: ‘Hem meenemen naar het EK is echt lachwekkend’

Vrijdag, 9 april 2021 om 23:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:10

Johan Derksen snapt dat Ryan Babel steevast behoort tot de selectie van het Nederlands elftal, ondanks het feit dat de aanvaller van Galatasaray zelden een basisplaats heeft in Oranje. De analist van Veronica Inside zou het dan ook onbegrijpelijk vinden als bondscoach Frank de Boer de inmiddels 34-jarige Babel in mei opneemt in de definitieve selectie van Nederland voor het EK van deze zomer.

"Als Babel meegaat, dat is een diskwalificatie van de bondscoach als hij die meeneemt", velt Derksen een hard oordeel over de geroutineerde buitenspeler in Turkse dienst. "Er zijn wel tien spelers functioneel zijn als je ze meeneemt of ze kunnen wennen aan het niveau of ze zijn gewoon aantoonbaar beter dan Babel. Hem meenemen is echt lachwekkend, dan maakt De Boer zich voor eens en voor altijd ongeloofwaardig." Presentator Wilfred Genee brengt vervolgens naar voren dat de UEFA bezig is met het plan om de EK-selecties uit te breiden naar 27 spelers.

"Dat is dan speciaal voor Babel", zegt Genee met een kwinkslag. "Maar Babel zit sowieso bij de eerste achttien, negentien spelers. Die laat hij (De Boer, red.) echt niet vallen", vult de eveneens aanwezige Valentijn Driessen aan. "Nou, als die selecties nog groter mogen, dan heeft Wim Kieft ook weer een kans", gaat Derksen al grappend verder. De analist haakt vervolgens in op de stelling van Driessen dat De Boer een voorkeur lijkt te hebben voor Ajax-spelers of spelers met een verleden in Amsterdam.

"PSV heeft dat altijd heel sterk gehad, zo van boven de grote rivieren. Dat is ook een beetje provinciaals gedacht. Maar Frank vraagt erom, om dit soort geruchten. Want die rechtsback van PSV (Denzel Dumfries, red.) heeft het redelijk goed gedaan in al die wedstrijden en dan komt plotseling Kenny Tete die drie keer met Fulham mee mag doen. En die staat er meteen in (tegen Turkije, red.)." Driessen is het wat betreft Dumfries roerend eens met Derksen: "Heeft hij de boel nou echt in de steek gelaten?", vraagt de chef voetbal van De Telegraaf zich hardop af.