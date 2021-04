Derksen vernietigend: ‘Iedere speler die daar gaat liggen, is een lul'

Vrijdag, 9 april 2021 om 23:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:03

Davy Klaassen wordt vrijdagavond in Veronica Inside belachelijk gemaakt vanwege diens rol bij vrije trappen van de tegenpartij. Bij de gelijkmaker van AS Roma (1-2) donderdagavond ging de middenvelder van Ajax achter de muur op de grond liggen en dat leidt tot veel hilariteit in het programma. “Iedere speler die daar gaat liggen is een lul”, vindt Johan Derksen.

Wanneer presentator Wilfred Genee het voorval bij de 1-1 van Roma inleidt, haakt Valentijn Driessen in. “Denk je nou echt dat het ‘muurliggen’ ook in de toekomst nog toegestaan is? Ik kan me het haast niet voorstellen. Als je een bal nou keihard op je achterhoofd krijgt, dan kan je gewoon met een brancard het veld af”, aldus de chef voetbal van De Telegraaf. Derksen sluit zich daar volledig bij aan, maar vindt vooral dat het geen zin heeft om daar een speler te positioneren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“De trainers schieten te ver door met tactische grapjes en snufjes als dit. Maar ik vind dat je een speler dit niet aan kunt doen. Accepteer dan maar een extra tegengoal, mocht de bal een keer onder de muur doorgaan. Maar dit doe je een speler niet aan en iedere speler die daar gaat liggen, is een lul. Klaassen moet daar toch niet gaan liggen. Maar hij is nou typisch weer zo’n jongen die alles voor zijn team doet. Ik denk dat als je dit aan Tannane vraagt om te doen, dat hij zegt: 'Ben je een beetje gek geworden?' Maar de trainer moet dit soort trucs niet doen, want hij misbruikt zijn spelers en het is onzin: het komt een keer in de tien jaar voor dat de bal onder de muur door in het doel belandt”, zo reageert Derksen.

Ook René van der Gijp vindt het merkwaardig dat Klaassen de bewuste rol op zich neemt. “Ze zijn dus een meter of zes buiten de zestien, en dan is de afstand van de muur tot de bal nog negen meter… Je kan helemaal niet uit een vrije trap van een meter of dertig over de grond scoren. Dat kan helemaal niet. Misschien alleen als je Kevin De Bruyne heet”, besluit de analist.

Op de persconferentie na afloop van het met 1-2 verloren duel reageerde Klaassen zelf ook op vragen van journalisten. “Ik probeer zo lang mogelijk naar die bal te kijken, en op een gegeven moment draai ik me om. Ik heb vaak geen belangrijke taak bij zo’n vrije trap, dus dan doe ik dat”, aldus de middenvelder van Ajax. Driessen reageert lachend op de woorden: “Zielig, hè. Hier moet je gewoon snel mee stoppen joh, want dit is mensonterend.”