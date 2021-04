Driessen kraakt aankoopbeleid Feyenoord: ‘Hij was de nieuwe Lewandowski’

Vrijdag, 9 april 2021 om 22:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:12

Valentijn Driessen is vrijdagavond in Veronica Inside behoorlijk kritisch op het aankoopbeleid van Frank Arnesen, sinds januari 2020 als technisch directeur verbonden aan Feyenoord. De chef voetbal van De Telegraaf vindt het onder meer onbegrijpelijk dat de Deense bestuurder er vorig jaar voor koos om de Slowaakse aanvaller Robert Bozenik naar De Kuip te halen.

"De man zit er al anderhalf jaar en ik dacht: Ik ga eens voor de gein op die lijst kijken", verwijst Driessen naar de lijst met aankopen van Feyenoord sinds de entree van Arnesen. "Ze hebben nauwelijks geld om spelers te kopen, maar er is gewoon voor tien miljoen euro uitgegeven. Bryan Linssen (transfervrij gehaald, red.) geven we dan het voordeel van de twijfel, en Aliou Balde ook. Maar Mark Diemers is voor 1,2 miljoen euro gehaald. Maar de ergste is natuurlijk die Bozenik. Die jongen heeft vier miljoen euro gekost. En dan denk ik: Ja, moeten we dan met zijn allen achter Frank Arnesen aanlopen?", aldus de kritische Driessen.

"Francesco Antonucci staat er ook bij en wat ik ervan hoorde is Arne Slot absoluut niet overtuigd van hem op dit moment", vervolgt Driessen zijn analyse over Feyenoord. "Die speelt nu bij FC Volendam. Maar die Bozenik was voor Frank Arnesen de nieuwe Robert Lewandowski, zo zei hij." Tafelgenoot Johan Derksen vraagt zich vervolgens af wie de aanvaller uit Slowakije heeft gescout. "Hij komt uit het netwerk van Frank Arnesen", zo luidt het antwoord van Driessen. Hij zat daar net en Feyenoord wilde een spits en hij wist er nog wel een. Daarom werd die Bozenik gehaald."

Derksen neemt het vervolgens op voor Dick Advocaat. "Die arme Dick krijgt twee spitsen die er allebei helemaal niets van kunnen", verwijst de analist naast Bozenik op de in januari van River Plate gehuurde Lucas Pratto. "Hij heeft er nu drie, want die andere kan er ook niets van", doelt Derksen op de eveneens tegenvallend presterende Nicolai Jörgensen. Vervolgens komt de aandacht weer te liggen op Bozenik. "Clubs van niveau zullen hem niet nemen. Je hebt er alleen maar last van. Je hebt gewoon teveel uitgegeven voor die jongen, het is gewoon een miskoop", aldus Derksen.