Vitesse vergeet te winnen van ADO en kent slechte generale voor bekerfinale

Vrijdag, 9 april 2021 om 21:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:10

Vitesse en ADO Den Haag hebben elkaar vrijdagavond in evenwicht gehouden. In het GelreDome waren de Arnhemmers vrijwel de gehele wedstrijd de bovenliggende partij, maar gescoord werd er niet: 0-0. Het was voor de Hagenaars de vijftiende keer op rij dat er niet gewonnen werd. Aan de stand op de ranglijst in de Eredivisie zal voor beide teams dit weekend geen verandering komen: Vitesse staat vierde met 56 punten; ADO (16 punten) blijft hekkensluiter.

Zoals verwacht voerde trainer Ruud Brood de nodige wijzigingen door in het elftal. Zo kon Gianni Zuiverloon voor het eerst sinds anderhalve maand rekenen op een basisplek en mochten ook Kees de Boer, Pascu en Jonas Arweiler starten. Laatstgenoemde gaf invulling aan de spitspositie, daar Michael Kramer er wegens privéredenen niet bij kon zijn. Bij Vitesse ontbrak de zieke Danilho Doekhi, wiens honneurs werden waargenomen door Alois Oroz.

Het waren de Arnhemmers die in het eerste bedrijf de lakens uitdeelden en al na zeven speelminuten voor veel gevaar zorgden. ADO kwam goed weg, daar een afgezwaaide voorzet van Oussama Tannane bovenop de lat belandde. Vitesse bleef hoog druk zetten en de Hagenaars hadden maar weinig in de melk te brokkelen, maar bij gebrek aan creativiteit kon de thuisploeg het overwicht niet tot uiting brengen op het scorebord.

Na de pauze kwam de eerste doelpoging op naam van Armando Broja. De aanvaller probeerde de score te openen uit een voorzet van Elazar Dasa, maar de kopbal miste te veel kracht om doelman Martin Fraisl in de problemen te brengen. Vervolgens deed ook Oroz namens Vitesse tevergeefs een duit in het zakje met een onzuivere kopbal. Halverwege de tweede helft beproefde Tannane zijn geluk, maar zijn geplaatste schot verdween net naast de paal. In het slotkwartier noteerde ADO via Vicente Besuijen een goede kans, die overigens om zeep geholpen werd door de buitenspeler. De ban werd niet meer gebroken.