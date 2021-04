Oranje Leeuwinnen houden de schade beperkt in kansloos optreden

Vrijdag, 9 april 2021 om 21:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:16

De Oranje Leeuwinnen hebben vrijdagavond nipt verloren in het oefenduel met Spanje. Het duel dat zich afspeelde in Marbella werd gedomineerd door het thuisland, maar vooral dankzij een uitstekend optreden van doelvrouw Sari van Veenendaal bleef de schade beperkt: 1-0. De kansverhoudingen tussen Spanje en Nederland gaven een perfecte weerspiegeling van het wedstrijdbeeld: twintig om één. De volgende wedstrijd van het Nederlands vrouwenelftal is op 13 april, wanneer Australië de tegenstander is in vriendschappelijk verband.

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman moest in de beginfase van de wedstrijd het initiatief laten aan Spanje, dat direct op zoek ging naar de openingstreffer. In de tiende speelminuut moest Van Veenendaal voor het eerst serieus in actie komen, toen ze een schot uit een vrije trap van Alèxia Putellas met de vingertoppen uit het doel hield. Na een kwartier spelen was het wel raak voor de Spaanse vrouwen. Andrea Pereira ontving het leer na een korte corner en vond in het zestienmetergebied Patricia Guijarro, die via de grond binnenknikte: 1-0.

Pas vijf minuten voor het rustsignaal kwam Nederland er voor het eerst aan te pas. Dominique Janssen produceerde een gevaarlijke voorzet, die door doelpuntenmaakster Guijarro bijna in eigen doel werd gewerkt. Aan het spelbeeld veranderde er de tweede helft weinig: Spanje bleef aanzetten, terwijl Nederland volledig afhankelijk was van het puike keeperswerk van Van Veenendaal. Met het inbrengen van Lineth Beerensteijn, Kika van Es en Shanice van de Sanden hoopte trainster Wiegman nog een doorbraak te forceren, maar de Spaanse muur werd niet meer geslecht in de slotfase.