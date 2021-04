Jack van Gelder ziet mogelijkheden voor Oranje: ‘Werd eerst hard uitgelachen’

Vrijdag, 9 april 2021 om 21:03 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:02

Jack van Gelder vindt dat Frank de Boer er serieus over moet nadenken om Frenkie de Jong bij het Nederlands elftal centraal in de verdediging op te stellen. In het programma Paniekvoetbal van Ziggo Sport komt de rol van De Jong als centrale verdediger bij Barcelona ter sprake, waarna de analist annex presentator oppert om de voormalig Ajacied ook bij Oranje op die positie te laten fungeren. Bovendien ziet Van Gelder overeenkomsten tussen De Jong en de inmiddels gestopte Javier Mascherano.

Wanneer Van Gelder voorstelt om El Clásico, die zaterdagavond wordt afgewerkt, te bespreken, maakt Jan van Halst van de gelegenheid gebruik om de rol van De Jong bij Barcelona uit te lichten. “Frenkie de Jong staat tegen Real in de centraal achterin waarschijnlijk, ook al zie ik hem persoonlijk liever op het middenveld staan. Maar ook van achteruit heeft hij zoveel vertrouwen en hij lijdt ook nooit balverlies. Ik kan me voorstellen dat spelers om hem zich zekerder voelen: kijk maar naar Óscar Mingueza. Hij is verdedigend niet zo sterk, maar hij voelt zich gewoon zekerder met De Jong naast zich”, aldus Van Halst.

Van Gelder sluit zich volledig aan bij zijn collega, en vindt ook dat de bondscoach van Oranje een plek in het centrale hart van de defensie moet inruimen voor De Jong. “Stel dat hij daadwerkelijk centraal achterin staat (tegen Real Madrid, red.) in de driemansachterhoede en hij doet het goed, dan moet het ook iets zijn waar Frank de Boer over na moet gaan denken. Toen De Jong naar Barcelona ging, heb ik gezegd dat het me niets zou verbazen als het een Mascherano 2.0 wordt.”

“Eerst werd ik ontzettend uitgelachen”, vervolgt Van Gelder. “Maar Mascherano was natuurlijk aan het begin ook een middenvelder en hij is steeds verder naar achter gaan staan. Hij heeft toen bij Barcelona een positie gecreëerd die bij Ajax ook vaak werd ingevuld. Danny Blind schoof in zijn tijd ook heel vaak in en er zijn meerdere spelers bij grote ploegen geweest die inschoven en daarmee een overtalsituatie creëerden. Frenkie de Jong gaat wel een beetje die kant op: een middenvelder die van rol wijzigt en vanuit de achterhoede kan oprukken. Zeg maar een meter of acht à tien meter verder naar achter dan waar Andrea Pirlo stond”, besluit Van Gelder.